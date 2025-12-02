TPBL》3兄弟當街互毆 高國豪被停賽

新竹攻城獅球星高國豪（右）與兄長衝突的影片曝光後，遭到TPBL聯盟停賽。（本報資料照片）

TPBL職籃新竹攻城獅球星高國豪，去年12月間與胞兄高聖文、高國強在宜蘭蘇澳某餐廳前爆發激烈衝突，互相推擠、痛毆、脫衣追打，即使家人與表兄弟全員上陣也壓不住怒火。由於調解不成，宜蘭地檢署9月間依傷害罪起訴高家3兄弟，高聖文更因怒嗆：「要讓你再也沒辦法打球！」遭加一條恐嚇危安罪，全案將於12月10日一審宣判。

由於衝突影片日前流出，TPBL聯盟也依據賽務規章的行為規範與懲處，即日起處以高國豪停賽處分，直到司法程序有宣判結果，再召開紀律委員會議決最終懲處。TPBL強調職業球員身為公眾人物，更應注重自身情緒管理與社會責任，維護形象。

高國豪則為造成社會負面觀感致歉，強調非自己主動挑釁，尊重司法判決，也會全數接受球隊、聯盟做出的懲處。「這次事件讓我深刻反省，我會努力改善自己。」

起訴書指出，高家3兄弟素有嫌隙，去年12月3日中午12時許在蘇澳漁港路餐廳前因細故爆發口角，3人隨即推擠、拉扯引爆衝突，高聖文、高國強兩人作勢要毆打高國豪，表哥與高父雖上前勸阻，但仍無力控制局面。

家族成員持續勸架，2名姑丈加入後才成功將高聖文拉開，3兄弟僵持數秒後結束衝突，但事後多處掛彩，包括高國強前頸擦傷、前胸鈍挫傷及手指擦傷，高國豪頭部、脣部、胸背與左肘挫傷，事後均檢具驗傷單提出傷害告訴，且都不願和解。