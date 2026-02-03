TPBL／36分轟破魔鬼主場！林書緯率國王南下取勝奪週MVP

林書緯。（圖／TPBL提供）





新北國王上週南下踢館福爾摩沙夢想家，在過往被視為「魔鬼主場」的客場成功帶走勝利，而此役最大關鍵，正是狀態火燙、全面發揮的後場核心林書緯。

憑藉高效率的進攻輸出與攻守串聯能力，林書緯獲選為 TPBL 第十六週最有價值球員（MVP）。

此戰之前，國王已連續兩個賽季未曾在夢想家主場取勝，心理與場面壓力不言而喻。然而林書緯開賽便展現強烈侵略性，全場手感火燙，進攻端幾乎無法阻擋。

他全場攻下 36 分，外線 9 投 7 中，三分球命中率高達 77.8%，多次在關鍵時刻以果斷出手拉開比分。

除了外線火力全面爆發，林書緯也透過切入單吃班提爾，並在高柏鎧面前毫不畏懼地拔起投射三分，展現高度自信與比賽掌控力。全場另貢獻8 助攻、3 籃板與 3 抄截，不僅是得分箭頭，更有效串聯團隊攻勢。

在林書緯的帶領下，國王成功打破夢想家主場魔咒，不僅收下關鍵勝利，也進一步拉近與聯盟第四名之間的勝差，為季後賽席次競逐增添重要籌碼。

談到近期狀態，林書緯賽後受訪時指出：「最大的改變是防守，每個人做好該做的。」以防守帶動進攻的態度，正是他上週全面表現的最佳寫照，也讓這座單週 MVP 的肯定顯得實至名歸。

