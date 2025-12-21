TPBL／39歲呂政儒末節挺身而出！國王逆轉特攻收2連勝
相隔一週新北國王今（21日）於新莊主場再度迎戰新北中信特攻，背靠背上演同城內戰。
國王上半場一度陷入最多16分落後的局面，不過下半場調整奏效，末節由 「男模」呂政儒挺身而出接管戰局，最終以85比78逆轉特攻，主場收下二連勝，也成功拿下本季對戰特攻的首勝。
國王與特攻本季前兩度交手皆吞敗仗，本場首節雙方手感低迷，國王外線10投僅2中，比分一路拉鋸，首節結束戰成17比17平手。
次節特攻率先找到節奏，洋將馬可在禁區展現宰制力，帶動一波12比0的攻勢，一度將比分差距拉開。上半場結束，特攻以46比38取得領先。
易籃再戰後，特攻進攻端突然熄火，單節僅拿下13分，國王趁勢追分，節末靠著林彥廷的關鍵三分球與奧帝的快攻扣籃，將比分追至58比59，僅以1分落後進入決勝節。
第四節呂政儒在外線連續開火，個人一度獨拿8分，成功幫助國王反超比分。隨後沃許本與傑登接續加入得分行列，國王在比賽最後階段打出13比2的關鍵攻勢，將領先優勢逐步擴大，終場前26秒，奧帝穩穩罰進兩球，將差距拉開至7分，勝負就此底定。
賽後洪志善總教練表示，球隊本週最大的調整重點在於防守端的執行力。他指出，從前一戰到本場比賽，球員對於防守策略的吸收與轉換速度明顯提升，與上週相比有相當大的進步。
本場挺身而出的老將呂政儒則談到，教練團給予球員充分的信任，是球隊能夠打出好表現的重要關鍵。他表示，正如教練所說，團隊彼此信任，球員自然希望用場上的表現回饋教練與球隊。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
MLB／海盜三方交易！洛爾空降先發二壘 鄭宗哲慘遭DFA
TPBL／北捷隨機殺人釀4死！國王、雲豹球員賽前默哀
WBC／孫易磊獲經典賽徵詢！有機會交流賽想對決萬波中正
其他人也在看
NBA》Doncic受傷退場 湖人得本季新低88分吞敗
洛杉磯湖人今天團隊投籃命中率不佳，包括三分球命中率只有15.8%，最後在客場以88比103敗給洛杉磯快艇，終止2連勝，也讓快艇終止5連敗，湖人球星Luka Doncic還受傷退場。TSNA ・ 4 小時前 ・ 3
NBA／二輪菜鳥領銜板凳逆襲太陽 柯瑞末節回神助勇士止3連敗
近期13戰9敗的勇士，今天主場對太陽的比賽中首節就被轟44分，一度落後兩位數分差；所幸靠著替補球員在二、三節的強力反擊，加上柯瑞（Stephen Curry）第四節外線甦醒，從而逆轉戰局並且擋下...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前 ・ 2
NBA／勇士慘遭關鍵吹判絕殺！柯爾：很難相信比賽被這樣決定
過去12場比賽吞下8敗的勇士，今日在主場迎戰太陽。然而最後倒數0.4秒的關鍵判決，讓勇士最終以99：98一分飲恨。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也對這次決定勝負的吹判表達失望。 雙方...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前 ・ 11
NBA》對抗球隊擺爛 聯盟審視選秀規則
NBA部分球隊追求較差的戰績以取得較高順位選秀權的策略已經不是秘密，甚至有球隊老闆在今年開季前就公開暗示球隊要擺爛。有消息傳出，NBA將試圖改變這個情況，目前正在審視可能的規則修改。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
NBA》騎士進入5成保衛戰 老闆非常不開心
上季東區戰績最佳的克里夫蘭騎士，在昨天於主場以125比136敗給芝加哥公牛，吞下3連敗，近11戰8敗，已經4週不曾連勝後，戰績來到15勝14敗，進入5成勝率保衛戰。TSNA ・ 8 小時前 ・ 1
NBA／ESPN最新MVP調查出爐 亞歷山大些微領先壓下約柯奇
《ESPN》公布最新一期NBA年度最MVP非正式民調，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以些微差距領先約柯奇（Nikola Jokic），連續第3次在投票中名列第一。這項...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 4
NBA運彩分析》12/21 勇士太陽再度對決 灣區大軍主場盼扳回一成
台灣時間12月21日早上9:30，鳳凰城太陽將作客舊金山，在Chase Center挑戰金州勇士（運彩編號 363）。勇士上一戰在鳳凰城最後1秒因犯規吞敗，Stephen Curry復出已經3場，球隊卻尚未品嚐勝利滋味，這一役能否在主場成功止敗，成為本場最大焦點。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前 ・ 1
NBA》一根中指罰百萬！湖人「聰明哥」對裁判不雅動作 過去也對球迷比過被罰
湖人昨天對戰爵士比賽，「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）因在中場休息時對裁判做出比中指的不雅手勢而被吹判他個人本季第3次的技術犯規，聯盟也在今天宣布，將對史馬特處以3.5萬美元（約110萬台幣）的罰款。儘管該場比賽湖人上半場處於劣勢，但靠著在下半場的反彈，他們在第三節和第四節總計進帳70分，反觀爵士只拿57分。最終湖人逆轉爵士，以比數143比135收下這場「飆分大戰」的勝利。史馬特在末節找回手感，他三分球4投3中，單節攻下9分，全場繳出17分4籃板1助攻的成績單。然而，在比賽第二節時，湖人以73比78落後，史馬特在返回休息室時與一名裁判發生了爭執，並在爭執後向裁判豎起了中指。該行為導致他被判技術犯規，這是他本賽季的第3次領到技術犯規，聯盟方於今天宣布對他處予罰款的懲處。事實上，這已經不是史馬特生涯第1次遭到罰款。此前，他曾在2017年季後賽期間向球迷豎中指而被罰款2.5萬美元（約78萬台幣）。史馬特季本季在湖人出賽17場（含11場先發），場均繳出10.6分、2.9助攻、2.5籃板與1.6抄截的數據。更多新聞推薦• 更多》NBA最新報導麗台運動報 ・ 4 小時前 ・ 1
NBA／杜蘭特聯手新秀謝波德轟59分 火箭第二節領先11分！中止金塊6連勝
客場出戰6連勝的金塊，火箭在杜蘭特（Kevin Durant）攻下12月次高31分帶領下，115：101擊敗金塊。火箭第三節最後11分都是新秀謝波德（Reed Sheppard）攻下，他這場比賽投進6顆三分球，聯手「KD」攻下59分。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 535
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 37
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 59
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 6 小時前 ・ 16
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 37