TPBL／39歲呂政儒末節挺身而出！國王逆轉特攻收2連勝

相隔一週新北國王今（21日）於新莊主場再度迎戰新北中信特攻，背靠背上演同城內戰。

國王上半場一度陷入最多16分落後的局面，不過下半場調整奏效，末節由 「男模」呂政儒挺身而出接管戰局，最終以85比78逆轉特攻，主場收下二連勝，也成功拿下本季對戰特攻的首勝。

國王與特攻本季前兩度交手皆吞敗仗，本場首節雙方手感低迷，國王外線10投僅2中，比分一路拉鋸，首節結束戰成17比17平手。

次節特攻率先找到節奏，洋將馬可在禁區展現宰制力，帶動一波12比0的攻勢，一度將比分差距拉開。上半場結束，特攻以46比38取得領先。

易籃再戰後，特攻進攻端突然熄火，單節僅拿下13分，國王趁勢追分，節末靠著林彥廷的關鍵三分球與奧帝的快攻扣籃，將比分追至58比59，僅以1分落後進入決勝節。

第四節呂政儒在外線連續開火，個人一度獨拿8分，成功幫助國王反超比分。隨後沃許本與傑登接續加入得分行列，國王在比賽最後階段打出13比2的關鍵攻勢，將領先優勢逐步擴大，終場前26秒，奧帝穩穩罰進兩球，將差距拉開至7分，勝負就此底定。

賽後洪志善總教練表示，球隊本週最大的調整重點在於防守端的執行力。他指出，從前一戰到本場比賽，球員對於防守策略的吸收與轉換速度明顯提升，與上週相比有相當大的進步。

本場挺身而出的老將呂政儒則談到，教練團給予球員充分的信任，是球隊能夠打出好表現的重要關鍵。他表示，正如教練所說，團隊彼此信任，球員自然希望用場上的表現回饋教練與球隊。

