TPBL》4連敗隊伍對決 國王技高一籌滅海神

賽前同處4連敗困境的新北國王與高雄全家海神，9日在新莊體育館狹路相逢，國王除了趁著海神因傷僅剩凱帝、歐提斯兩名洋將可用，更靠桑尼36分、李愷諺26分凶猛火力，終場111比94輕取海神，總算中止4連敗。

儘管桑尼、李愷諺攜手轟下62分，兩人賽後卻異口同聲把勝利歸功於昨天單場三分球投7中5、包辦18分的簡祐哲，另有10助攻、5籃板的李愷諺說：「這場球能贏就靠祐哲，他出手比較果決，也比較像個射手了。」

「畢竟我跟祐哲一起打球很久，我都會知道他出現在哪個地方要球，」李愷諺說，「我想今天大家都很努力，就算面對背靠背賽程，也拚命把球贏下來。今天贏球另一關鍵是在場上溝通比較多，大家都會互相提醒。」

國王總教練約翰賽後感謝桑尼、李愷諺兩名老將帶來一定激勵效果，更對團隊感到驕傲，至於接近3周沒上場比賽的林書緯恢復情況，約翰表示，一切還要等防護員告知，「不過我想書緯應該周三對夢想家比賽回歸。」

胡瓏貿雖替海神貢獻20分，卻在末節撞傷退場，傷情還不明朗，拿15分的于煥亞表示，輸球的老問題還是失誤太多，進攻籃板也被搶太多，「我清楚球隊狀況困難，但越困難就要越團結，相信我們可以谷底反彈。」