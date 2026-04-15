TPOC最新民調曝！ 「低薪高房價」成國人心中最痛





TPOC台灣議題研究中心最新民調顯示，國人對國際及台美關係信心大增，但在內政方面，高達64.7%民眾對解決低薪高房價深感絕望。兩岸關係更有逾六成民眾看壞，呈現「外熱內冷」的社會輿情趨勢。

低薪高房價國人心中最痛

根據TPOC台灣議題研究中心今日公布的調查，民眾對四大內政議題的信心度較半年前皆有顯著提升。其中「維護司法公正與獨立」信心度上升9.8個百分點最為亮眼，「經濟發展」也上升了9.1個百分點。然而，在「解決低薪高房價」議題上，社會信心依然潰散，高達64.7%的民眾表示沒有信心。特別是北北基地區（70.0%）與30至39歲青年族群（72.9%），對政府解決居住與薪資問題的作為展現出高度的不信任。

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▼ 翻攝自台灣議題研究中心

經濟與能源議題立場高度對立

在經濟發展作為上，民調呈現47.2%有信心、45.9%沒有信心的拉鋸狀態。有趣的是，雲嘉南地區民眾信心度最高（53.3%），而中彰投與桃竹苗則以負面評價居多。能源政策與發電穩定性方面，46.6%民眾感到憂慮，略高於表示有信心的44.1%。政黨傾向在這些議題上發揮了決定性影響，民進黨支持者普遍持樂觀態度，而國民黨與民眾黨支持者則有超過八成對此表示沒有信心。

司法公正信心兩極化分布

民眾對於政府維持司法公正與獨立的信心，正反意見同樣在伯仲之間，47.9%沒有信心、44.5%表示有信心。調查發現，40至49歲族群較具信心，但30至39歲與50至59歲族群則多持懷疑態度。值得關注的是，20至29歲年輕族群對司法的信心（44.8%）稍高於沒有信心（42.8%），顯示年輕世代對司法體系的看法較為平衡，但民眾黨支持者在該項目的負面評價（89.2%）甚至高於國民黨支持者。

▼ 翻攝自台灣議題研究中心

兩岸關係僵局難解

在外交與國際議題上，台灣民眾展現了高度共識。有53.8%民眾認為國際關係變好，51.0%認為台美關係持續升溫，兩者相比半年前分別成長了15.5及15.9個百分點。與此形成強烈對比的是，高達64.7%的民眾認為兩岸關係正在惡化，僅13.3%覺得有所改善。這種悲觀情緒不分政黨，即便在民進黨支持者中，也有60.6%認為兩岸關係變壞，顯示兩岸僵局已成國人普遍擔憂的現實。

好感度比拚美國續占優勢

針對美中兩大強權的喜好度，調查結果顯示美國以5.28分領先中國的3.84分。除了金馬地區民眾對中國好感度（5.98分）顯著高於美國（2.07分）外，其餘各縣市、年齡及教育程度民眾皆更偏向美國。從政黨傾向來看，民進黨支持者最挺美（6.82分），國民黨支持者則對中國較有好感（5.46分），而民眾黨支持者與中間選民在兩國之間的好感度差距則相對較小，呈現較為觀望的態勢。

（封面示意圖／AI生成）

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