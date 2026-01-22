【TPOC網路聲量】桃園王義川聲量飆破8萬力壓張善政 好感度卻墊底

王義川（右）的網路聲量遠高於何志偉及張善政（左），但網路好感度也顯示其較具爭議。（合成照片／王侑聖、張哲偉攝）





2026九合一大選在即，桃園市長部分，預計將由國民黨籍現任市長張善政爭取連任，民進黨的潛在人選則有綠委王義川及總統府副秘書長何志偉。根據最新網路聲量顯示，王義川的討論度遠遠高於何志偉，更是張善政的近3倍；但若以正負比例來看，王義川的高關注度同時也伴隨著相當比例的負面討論或爭議，顯示其鮮明的政治風格容易激發正反兩極的評價。

TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析近三週（2026年1月1日至2026年1月20日）的網路大數據，並針對3位潛在人選進行聲量調查，結果發現，桃園選戰正呈現一種「聲量與支持度脫鉤」的特殊現象。王義川以80622則的討論度位居第一，不僅遙遙領先同黨的何志偉（9390 則），更是現任市長張善政（28813 則）的近3倍，顯示王義川具備極強的議題設定能力。

然而，若進一步分析網路好感度（P/N值），發現王義川聲量雖然高，但P/N值為0.32，意味著高關注度同時也伴隨著相當比例的負面討論或爭議，顯示其鮮明的政治風格容易激發正反兩極的評價。

張善政的好感度則維持在0.99的高點，正負面評價相當平衡，在2025年底的各大實體民調中，皆維持約60%的穩定支持度。何志偉的好感度則為0.53，聲量與好感度介於王義川與張善政之間，未來是否能突破重圍，仍待觀察其戰略調整。

TPOC分析，張善政「低聲量、高好感」的模式，顯示其支持者可能較少在網路上進行激烈攻防，而更看重施政滿意度；王義川的「高聲量」則證明了其動員與集氣能力，但如何將網路上的「高流量」有效轉化為實質的「選票支持」，並降低負面觀感的干擾，將是接下來最大的課題。（責任編輯：卓琦）

張善政、何志偉與王義川的網路好感度比較。（取自TPOC官網）

