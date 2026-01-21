【TPOC網路聲量】賴瑞隆聲量高民調卻落後 兒霸凌爭議陷「好感度危機」





2026高雄市長選戰藍綠人選底定，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。儘管最新民調顯示，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，但賴瑞隆在民進黨初選期間聲勢浩大，正式對決初期卻陷入落後，引發外界關注。

TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析民進黨初選前後的網路大數據，發現賴瑞隆雖然聲量居高不下，卻同時面臨明顯的「好感度危機」。

分析2026年1月1日至1月12日初選前的網路討論量，賴瑞隆以48,503筆聲量，領先同黨對手邱議瑩及國民黨參選人柯志恩。不過，其中有17.5%的討論聚焦在其兒子涉及的校園霸凌爭議，佔總聲量近2成。

進一步類聚分析顯示，在霸凌相關討論中，有52.1%的網友對賴瑞隆的處理態度表達不滿或不支持其參選，27.3%著重案情本身，僅11.3%肯定其面對爭議的態度。網友普遍質疑「霸凌零容忍」、「無法接受霸凌者家長擔任市長」，並批評其將霸凌事件淡化為「衝突」。

初選結束後，賴瑞隆的網路總聲量仍以141,144筆高於柯志恩的84,748筆，但在好感度方面僅0.77，明顯落後柯志恩的0.97，顯示其負面討論仍多於正面聲量。

TPOC指出，賴瑞隆目前的主要負面聲量集中在子女霸凌事件，以及政治評論員陳揮文爆料其過去曾涉及偽造前市長陳菊行程等爭議；柯志恩方面，則以子女擁有美國公民身分，以及過去評論年輕人不會說台語等言論為主要爭議來源。

TPOC分析，隨著選戰升溫，兩位候選人的個人言行與家庭相關議題，仍將持續成為網路討論焦點，並可能左右網路聲量結構與選民觀感，進而影響後續選情發展，後續也將持續追蹤高雄市長選戰的網路輿情變化。（責任編輯：殷偵維）

