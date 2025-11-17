TPOF民調／58%贊成「公投綁大選」制度 游盈隆：民進黨恐迎政治風暴
記者盧素梅／台北報導
2026年九合一選舉將於明年11月28日舉行投開票，台灣民意基金會今（17）日公布，在野黨推動恢復公投綁大選的最新民調，結果58%贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，28.4%不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，自2022年10月迄今，有關「公投綁大選」三次全國性民意調查結果，贊成恢復「公投綁大選」一直維持在五成八上下，而不贊成者則是穩定下滑，現在就是最低的時候。對民進黨而言，這無疑是一個已迎面而來的強烈政治風暴。
台灣民意基金會今天公布「在野黨推動恢復『公投綁大選』的民意反應」最新民調，民調詢問「最近在野黨聯手推動另一項修法，要恢復「公投綁大選」，也就是，恢復過去公投與選舉一併舉行。請問您贊不贊成？」結果發現：20.2%非常贊成，37.8%還算贊成，14.9%不太贊成，13.5%一點也不贊成，10%沒意見， 3.6%不知道。換句話說，最新民意顯示，五成八基本上贊 成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，二成八不贊成。贊成比不贊成多30個 百分點，民意一面倒站在在野黨這一邊。
游盈隆分析，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，台灣主流民意期盼恢復 「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。而民進黨在這項敏感政治議題上，仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面。這無疑是一個已迎面而來的強烈政治風暴。
民調也顯示，與上次調查結果相比，也就是2024年12月，國人對「公投綁大選」的態度顯得相當穩定，是一面倒支持恢復「公投綁大選」。具體地講，贊成「公投綁大選」略減1.2個百分點，不贊成明顯減少3.5個百分點，這一來一往，使贊成者比不贊成者多達30個百分點。
另外，自2022年10月迄今，有關「公投綁大選」三次全國性民意調查結果。可清楚地發現，贊成恢復「公投綁大選」一直維持在五成八上下，是一個壓倒性多數，而不贊成者則是穩定下滑，現在就是最低的時候，只有二成八。
進一步分析，從年齡層看，不分老少都呈現一面倒贊成「公投綁大選」。具體地 講，20-24 歲，七成九贊成，7.8%不贊成；25-34歲，七成五贊成，一成八不贊 成；35-44 歲，六成三贊成，二成六不贊成；45-54歲，五成五贊成，三成六不 贊成；55-64歲，五成贊成，三成八不贊成；65歲及以上，四成七贊成，二成 九不贊成。
從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但民進黨支持者有高達三成九力挺「公投綁大選」，再加上中性選民遠超 過半數支持，這就使得支持「公投綁大選」出現一面倒狀態。更具體地講，民 進黨支持者，三成九贊成，五成不贊成；國民黨支持者，七成二贊成，一成七 不贊成；民眾黨支持者，八成二贊成，一成四不贊成；中性選民，五成六贊 成，二成二不贊成。
從傳統地緣政治觀點看，全國若分成七大塊，各地贊成 與不贊成比例差距都呈現一面倒支持「公投綁大選」。具體地講，台北市，五成 九贊成，三成二不贊成；新北市，五成二贊成，三成不贊成；桃竹苗，六成贊 成，二成六不贊成；中彰投，六成三贊成，二成七不贊成；雲嘉南五成七贊 成，三成不贊成；高屏澎，五成三贊成，三成一不贊成；基宜花東金馬，六成 八贊成，二成一不贊成。就算是賴總統的發跡地台南市，也出現五成八贊成， 二成六不贊成。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發 現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會 委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。
