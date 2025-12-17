TPU太旺！Google扶植聯發科抗衡博通 專家這麼說

資深半導體分析師、對沖基金Captain Global Fund創辦人程正樺。

Google自研TPU爆紅，外媒報導指出，Google有意透過雙供應商策略，讓博通、聯發科分別面對「出貨爆發緊箍咒」，也就是台積電CoWoS產能，以加速TPU進程。資深半導體分析師、對沖基金Captain Global Fund創辦人程正樺認為，Google正在逐漸扶植聯發科成為Second Source，先從Service、IO 與系統整合能力著手。

近一週台股「跌跌不休」，從一度突破新高，到17日已經跌掉約800點，不過有一隻權值股一枝獨秀，正是IC設計龍頭聯發科，與Google的合作愈來愈密切，有望在未來幾代TPU中扮演更重要的角色。

聯發科今日盤中衝上1455元，與台積電股價黃金交叉，上漲35元，漲幅2.46%。

資深半導體分析師、對沖基金Captain Global Fund創辦人程正樺分析，Google與博通合作密切，尤其在TPU相關架構上都扮演重要角色，不過博通在供應鏈管理上相當強勢，如果太依賴單一業者，很有可能面臨漲價、供貨不穩等問題。

對此Google透過「扶植」第二供應鏈聯發科作為制衡手段，讓聯發科在其中角色漸漸加重，不追求一步登天，而是從Service、IO 與系統整合能力著手。

程正樺指出，先前市場多次傳聞聯發科在Google TPU方面進度不佳甚至掉單，但最後合作依然很穩固，代表Google不要過度依賴博通的決心相當明確，未來聯發科在ASIC相關營收甚至會比現在想像中更大。



