TPU飆完換伺服器 台股輪動太快怎麼買？ 專家曝解方：只需擔心「1問題」





台股近期持續高檔整理，族群與資金輪動快速，在台積電任職多年、具有18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞於粉專「萬鈞法人視野」中指出，最近市場的輪動快得有點荒謬，一天大買TPU，一天又回記憶體，再隔天換傳統伺服器鏈衝出去。在這種節奏下，一般投資人根本不可能做到全方位佈局。若是盲目每天調整配置，最後往往只是無謂的追高殺低。

沈萬鈞表示之前他就把整個AI一籃子交給「這檔主動式ETF」，雖然中間也是有回檔，但整體效果是優於大盤的。值得觀察的是，並不是它每天加了誰、減了誰，而是現在的「整體配置」透露出的方向。主動式ETF的持股本身就是一份策略簡報，把真正看好的趨勢放在最重的地方，最有勝率的族群推到核心。

根據沈萬鈞分析其持股結構，00981A這檔ETF已經把整個台股AI版圖分成幾條主線：最核心的仍然是AI伺服器供應鏈，幾乎所有高比重持股，都集中在真正吃到AI資本支出的位置。「你會看到貿聯、京元電、日月光、台光電這些在供應鏈實際運作的角色，佔據了整個ETF的主骨架。這些公司不是因為題材熱才被選進來，而是因為它們在高速連接、機殼、封測這些環節裡，而這些本來就是明年最確定成長的那一群。」

然而，最近00981A的第二條主線「光通訊」已慢慢浮出來，這代表著對「800G / 1.6T」世代全面起飛的押注。AI要跑更大的模型，就需要更多GPU，而GPU之間需要更高頻寬的光模組與光引擎。光通是下階段算力提升的地基，而此部分台股真正能接到大單的公司並不多，ETF願意把比重往這裡放，也是一種提前踩在趨勢前面的態度。

隨著AI越強，資料中心的需求越飆，第三層的公司貢獻就越大。像精測、旺矽、中砂、高力、聖暉、奇鋐，都是這一類型的角色。00981A的配置讓ETF本身持股變得更集中於趨勢，大趨勢往上，它就能放大市場的系統性風險報酬

就其持股組合而言，沈萬鈞表示：「00981A不是將散亂的AI題材湊成一籃子，比較像是AI產業鏈優先順序，照這個配置邏輯，我只要擔心AI的趨勢是不是逆轉」。至於為何沒有配置先前火熱狂飆的記憶體族群，沈萬鈞猜測，可能是經理人不喜歡循環性個股吧。

