TPU飆完換伺服器 台股輪動太快怎麼買？ 專家曝解方：只需擔心「1問題」
台股近期持續高檔整理，族群與資金輪動快速，在台積電任職多年、具有18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞於粉專「萬鈞法人視野」中指出，最近市場的輪動快得有點荒謬，一天大買TPU，一天又回記憶體，再隔天換傳統伺服器鏈衝出去。在這種節奏下，一般投資人根本不可能做到全方位佈局。若是盲目每天調整配置，最後往往只是無謂的追高殺低。
沈萬鈞表示之前他就把整個AI一籃子交給「這檔主動式ETF」，雖然中間也是有回檔，但整體效果是優於大盤的。值得觀察的是，並不是它每天加了誰、減了誰，而是現在的「整體配置」透露出的方向。主動式ETF的持股本身就是一份策略簡報，把真正看好的趨勢放在最重的地方，最有勝率的族群推到核心。
根據沈萬鈞分析其持股結構，00981A這檔ETF已經把整個台股AI版圖分成幾條主線：最核心的仍然是AI伺服器供應鏈，幾乎所有高比重持股，都集中在真正吃到AI資本支出的位置。「你會看到貿聯、京元電、日月光、台光電這些在供應鏈實際運作的角色，佔據了整個ETF的主骨架。這些公司不是因為題材熱才被選進來，而是因為它們在高速連接、機殼、封測這些環節裡，而這些本來就是明年最確定成長的那一群。」
然而，最近00981A的第二條主線「光通訊」已慢慢浮出來，這代表著對「800G / 1.6T」世代全面起飛的押注。AI要跑更大的模型，就需要更多GPU，而GPU之間需要更高頻寬的光模組與光引擎。光通是下階段算力提升的地基，而此部分台股真正能接到大單的公司並不多，ETF願意把比重往這裡放，也是一種提前踩在趨勢前面的態度。
隨著AI越強，資料中心的需求越飆，第三層的公司貢獻就越大。像精測、旺矽、中砂、高力、聖暉、奇鋐，都是這一類型的角色。00981A的配置讓ETF本身持股變得更集中於趨勢，大趨勢往上，它就能放大市場的系統性風險報酬
就其持股組合而言，沈萬鈞表示：「00981A不是將散亂的AI題材湊成一籃子，比較像是AI產業鏈優先順序，照這個配置邏輯，我只要擔心AI的趨勢是不是逆轉」。至於為何沒有配置先前火熱狂飆的記憶體族群，沈萬鈞猜測，可能是經理人不喜歡循環性個股吧。
（封面示意圖／取自Pexels）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
外資狂殺台積電、鴻海、聯發科！卻砸15.8億橫掃這檔科技ETF 已連買8個月
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數11月整體下滑606.87點，月跌幅2.15%，收報27,626.48點。涵蓋台灣晶片設計、晶圓代工、AI伺服器代工巨頭的ETF國...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 27 分鐘前
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
入公建 壽險兆元級巨資回流
政府引導保險業資金回國投資公建，可望帶動基建投資動能。不過立法院預算中心最新報告示警，為防範龐大資金集中匯回衝擊匯率，應觀察後續效應、妥慎因應，即中央銀行應防範龐大資金集中匯回，形成新台幣升值壓力，對貨幣政策操作與匯市穩定產生影響。工商時報 ・ 5 小時前
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 5 小時前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 1 天前
黃仁勳一來 台股多次漲？歷史數據：YES！這次被點火族群曝光
[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週四(27日)再度旋風式訪台，只停留短短逾20小時，卻成為台股盤面最強的興奮劑。就在他悄悄拜訪台北四平街、張忠謀、早餐店之同時，台股一週狂漲超過 1100 點，不僅吞噬上週黑K，甚至為 12 月「年底作帳行情」點起第一把火。 台股是否準備向三萬點挑戰？哪些族群會因「AI 教主來台」而直接受惠？哪些股票是內資 12 月必拉的作帳首選？以下是分析師林漢偉解析與整理重點內容： 黃仁勳閃電來台 台股年底狂飆？ 回顧近兩年資料，從 2023～2025 年，黃仁勳每一次來台，股市表現如下： 台股 5 天後、多數時間收漲。 10 天後、20 天後漲幅更明顯。 多次出現 5%～6% 的漲幅。 一個月往往帶來千點行情。 換算現在大盤約 27600 點：若再漲 6%→有機會上攻 29000～30000 點。 因此，黃仁勳這趟短短 20幾小時的閃電行，不只是行程話題；更是市場真正期待的 AI 供應鏈年底上攻訊號。 哪些族群會因「黃仁勳效應」被點火？ 在過去 3 次他的訪台後，盤面飆出一堆明星股： 2023 年：緯創飆 45%。 輝達尾牙：台積電、AI新頭殼 ・ 50 分鐘前
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 3 小時前