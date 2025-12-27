TPU 取代 GPU？台股長線利多不變 把握科技股回檔布局台股基金

財經中心／師瑞德報導

Google 發表「巢狀式學習」論文挑戰現行算力邏輯，引發市場波動。鉅亨買基金指出，無論 AI 模型如何更迭，具備先進製程優勢的台灣半導體產業仍是核心受益者。建議投資人把握回檔契機，鎖定績效穩健的老牌台股基金，透過主動式管理參與 AI 的長期成長機會。（示意圖／PIXABAY）

近期科技股出現修正，市場普遍關注 AI 投資是否面臨轉向。根據「鉅亨買基金」觀察，Google 近期發表的 AI 論文提出「Nested Learning（巢狀式學習）」概念，挑戰過度依賴算力堆疊的現狀，引發市場對硬體投資方向的擔憂。然而，「鉅亨買基金」認為，無論模型如何演進，具備高度彈性與量產規模的台灣半導體供應鏈，反而有望在下一個發展階段成為最大受益者。

Google 提出的巢狀式學習，主張透過小型知識單元的擴展來提升效率，降低對大規模算力的依賴。儘管此技術可能動搖既有的算力投資邏輯，但「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，這並非 AI 產業泡沫化，而是邁向「更有效率」的轉折點。他強調，具備先進製程、良率與規模優勢的製造端，比起單一技術路線的業者，更具備長期的競爭韌性。

廣告 廣告

張榮仁進一步分析，在技術路徑不明確的轉折期，投資風險會顯著升高。與其盲目押注單一技術架構，投資人更應透過主動式管理的基金，由專業經理人進行風險分散，藉此捕捉 AI 的長期成長機會。

觀察投資表現，今年以來台股基金平均報酬率達 34%，部分績優基金漲幅甚至突破 60%，遠優於大盤。張榮仁建議，面對市場波動，投資人可鎖定成立逾 20 年、歷經多次景氣循環考驗的老牌台股基金。這些基金在研究深度與風險控管上具備長期優勢，是投資人參與 AI 長線紅利的穩健選擇。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

你的錢還安全嗎？7大死亡雷區 誤踩一步恐傾家蕩產

為貧童夢想點燈！中信攜手人氣IP咖波打造公益滑冰場 祈福獻愛心

從外資大鱷到長照阿嬤都受影響！央行7大新制上路

普發萬元現金奏效！百貨週年慶殺紅眼 零售業績狂飆4459億

