TPVL元年阿巴西膝傷 高醫以專業守護在地球隊運動員
台灣職業排球聯盟（TPVL）迎來元年，台鋼天鷹隊伊朗籍主攻手阿巴西（Mohammad Abbasi）於例行賽中意外受傷，高醫體系秉持善盡社會責任的使命，立即啟動「運動傷害綠色通道」，跨院區整合醫療量能，全力協助球團完成受傷球員的緊急醫療處置，展現南部醫學中心守護在地球隊與職業運動員的公益角色。(見圖)
高醫今(廿四)日說明，阿巴西受傷後，隨即由高雄醫學大學附設高醫岡山醫院協助完成MRI緊急影像檢查，迅速釐清前十字韌帶及半月板損傷程度，經初步診斷後，高醫體系立即協助轉至高雄醫學大學附設中和紀念醫院，由運動醫學權威、高醫骨科部周伯禧部長執行前十字韌帶重建與半月板修復手術。手術順利，術後恢復良好，阿巴西已於近日平安出院休養。
高醫王照元院長表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，團隊始終以實踐社會責任為使命，無論在偏鄉醫療、公共衛生或在地球隊運動員運動傷害照護，都努力扮演社會安全網中的一環；高醫與以高雄為主場的台鋼天鷹隊簽署合作備忘錄，不只是合作，更有義務在關鍵時刻守護運動員的健康。高醫團隊以跨專業團隊提供最即時、最完善的照護，支持每位球員安心在場上發揮實力。
高醫骨科周伯禧部長指出，阿巴西的手術非常成功，後續的個別化復健計畫也已啟動。高醫體系的運動醫學團隊會持續協助球團，循序提升他的下肢力量與穩定度，確保他在最安全、最適當的時機回到賽場。台鋼天鷹職業排球隊公關主任莊于瑩也強調，阿巴西是台鋼天鷹在TPVL元年重要的戰力拼圖之一，非常感謝高醫團隊在第一時間提供即時、精準與專業的醫療協助，高醫體系展現高度的公益精神與專業效率，從受傷到手術治療，全程無縫接軌，阿巴西的康復之路因高醫的協助而更讓人安心。
高醫體系長期落實善盡社會責任，不僅深耕醫學教育，也投入偏鄉健康促進、長者照護與運動醫學等多元面向；面對台灣職業運動的蓬勃發展，高醫將持續秉持企業社會責任的公益精神擴大運動傷害防護量能，協助更多運動員從受傷、治療到復原的每個階段，成為支持台灣運動產業的重要後盾，為選手提供從預防、治療到復原的全方位支持，陪伴運動員無畏奔跑、安心逐夢。
