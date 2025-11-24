TPVL台灣職業排球元年台鋼主攻手膝傷 高醫啟動綠色通道手術

台灣職業排球聯盟（TPVL）元年正如火荼開戰，台鋼天鷹隊伊朗籍主攻手阿巴西（Mohammad Abbasi）卻於 11 月 9 日例行賽中意外受傷，高醫體系火速啟動「運動傷害綠色通道」，跨院區整合醫療量能，進行手術救治。手術順利，阿巴西已平安出院休養。

圖說：台鋼天鷹隊公關主任莊于瑩（左2)探視手術順利的阿巴西（中），感謝高醫團隊的救治。右2為執行手術的骨科部長周伯禧。圖片來源／高醫提供

高醫表示，阿巴西受傷後，隨即由高醫大附設高醫岡山醫院協助完成磁振造影 （MRI）影像檢查，釐清前十字韌帶及半月板損傷程度，經初步診斷後，轉診高醫大附設中和紀念醫院，由專長運動醫學的骨科部部長周伯禧執行前十字韌帶重建與半月板修復手術。

廣告 廣告

圖說：阿巴西受傷送醫，高醫啟動運動傷害綠色通道救治。圖片來源／高醫提供

高醫院長王照元表示，高醫與台鋼天鷹隊簽有合作備忘錄，不只是合作，更有義務在關鍵時刻守護運動員的健康；高醫團隊以跨專業團隊提供最即時與完善的照護，支持每位球員安心在場上發揮實力。

周伯禧醫師指出，阿巴西的手術成功後，個別化的復健計畫也已啟動，運動醫學團隊會持續協助球團，循序提升他的下肢力量與穩定度，確保他在最安全、最適當的時機回到賽場。

台鋼天鷹職業排球隊公關主任莊于瑩表示，阿巴西是台鋼天鷹在TPVL元年重要戰力之一，感謝高醫團隊在第一時間提供即時、精準與專業的醫療協助，從受傷到手術治療，全程無縫接軌，阿巴西的康復之路讓人安心。

更多品觀點報導

台灣人體生物資料庫X高市府X高醫 建構AI國家主權 打造健康台灣

肺癌高居國人十大癌症死因榜首 高醫打造完整胸腔微創手術中心

