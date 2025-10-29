TPVL桃園雲豹飛將主場開幕戰 桃氣女孩首發應援

記者張翔程／綜合報導

臺灣職業排球聯賽（TPVL）例行賽進入第8週 ，桃園雲豹飛將首次以地主隊身分，11月1日在中原大學體育館迎戰台鋼天鷹，2日繼續在主場對戰臺北伊斯特，將總經理陳中文表示：「主場週的比賽大家都很期待，球隊一定會拿出最好的狀態，打出最精采的賽事。」

為了首場主場開幕戰，桃園雲豹飛將特別規劃一系列「主場限定」的加碼活動，現場有球隊周邊商品可供球迷自由選購外，還有現場加碼：戳章集點活動，只要集滿主場戳章，即可兌換線上點數；任務加碼：完成現場特別任務，即可抽專屬訂製徽章；終極限量加碼：「牌豹豹發」例行 ，每場20組，除了可以獲得專屬收藏好禮與限量聯名周邊商品外，還可以近距離與最愛的球員互動擊掌。

廣告 廣告

最溫暖與最有活力的「桃氣女孩」也將在本週主場賽事與球隊並肩登場應援，首次全員到齊亮相，要將滿滿的能量與活力跟球迷一起無限支持桃園雲豹飛將，喜愛排球的球迷千萬不要錯過精采賽事，無法到場的球迷也可以透過緯來體育臺、愛爾達體育4臺全程轉播，在螢幕前為球隊加油。

桃園雲豹飛將主場開幕戰規劃「主場限定」加碼活動。（雲豹飛將球團提供）

桃園雲豹飛將主場票價資訊。（雲豹飛將球團提供）