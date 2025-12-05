TPVL臺中連莊祭市民優惠 「臺式風格」強勢登場

記者張翔程／綜合報導

為落實在地化經營、拉近與臺中市民間的距離，臺中連莊球團明（6）日起一連2天在臺灣職業排球聯盟（TPVL）例行賽主場推出「臺中市民限定優惠」，邀請球迷前進國立臺灣體育運動大學體育館，為臺中連莊加油，支持臺灣排球發展。

目前以開季17連勝寫下亮眼成績的臺中連莊，本週以「臺式風格」為主題強勢登場，主視覺由球員林冠洲、宋柏霆、蘇厚禎身穿花襯衫演繹臺味魅力，啦啦隊小魔女陳伊、以恩則以白衣熱褲造型亮相，海報釋出便在網路引發球迷熱烈討論。

延續討論熱潮，臺中連莊也在12月6日、7日推出市民專屬優惠，凡持身分證或戶籍謄本證明設籍於臺中市，即可享現場購票指定區域5折優惠，邀請市民進場感受連莊主場魅力，球團更規劃「土味情話大賽」、臺語比手畫腳等賽前、賽後活動，並同步推出新品「連莊臺式應援Tee」，正面以「連莊」2字展現霸氣，背面結合老虎Logo與窗花元素，濃厚臺味讓球迷直呼必收。

此外，原定請假參加東南亞運動會的柬埔寨籍外援施琅，柬埔寨奧會發布官方消息，排球項目確定不參加本屆賽事，施琅確認資訊立即啟程返臺，本週主場比賽將如期上陣，持續與隊友一同捍衛連勝。

臺中連莊將於12月6日下午3時迎戰臺北伊斯特，7日晚間6時30分對上桃園雲豹飛將，球團邀請球迷進場觀賽，與小魔女啦啦隊及應援團長齊聲應援，一起為連莊吶喊、延續勝利氣勢。