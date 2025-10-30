TPVL／桃園雲豹飛將主場開幕賽 桃氣女孩首發應援登場！

桃園雲豹飛將職業排球隊專屬職業排球啦啦隊——桃氣女孩（Peach Girls）。（圖／桃氣女孩提供）





台灣職業排球聯賽（TPVL）例行賽進入第8週 ，週六（11/1）桃園雲豹飛將隊首次以地主隊的身分，在中原大學體育館迎戰台鋼天鷹，隔日（11/2）繼續在主場對戰台北伊斯特。

桃園雲豹飛將總經理陳中文表示：『主場週的比賽大家都很期待，球隊一定會拿出最好的狀態，打出最精彩的賽事。』

為了首場主場開幕戰，桃園雲豹飛將特別規劃一系列『主場限定』的加碼活動，現場有球隊週邊商品可供球迷自由選購外，還有現場加碼：戳章集點活動，只要集滿主場戳章，即可兌換線上點數;任務加碼。

廣告 廣告

完成現場特別任務，即可抽專屬訂製徽章；終極限量加碼：『王牌豹發戶』例行票，每場20組，除了可以獲得專屬收藏好禮與限量聯名週邊商品外，還可以近距離與最愛的球員互動擊掌。

這次，最溫暖與最有活力的『桃氣女孩』也將在本週主場賽事與球隊並肩登場應援。首次亮相，全員到齊，要將滿滿的能量與活力跟球迷們一起無限支持桃園雲豹飛將。

活動當天也邀請到桃園市的大家長-張善政市長擔任首場開球嘉賓，表達對於職業排球運動的支持也為桃園雲豹飛將主場週揭開序幕，喜愛排球的球迷們，請千萬不要錯過這場精彩賽事。而無法到場的球迷們也可以透過緯來體育台、愛爾達體育4台全程轉播，在螢幕前為球隊加油！