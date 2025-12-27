TPVL／終結台中連莊開季23連勝！ 台鋼天鷹3比1「拔莊」

TPVL台中連莊開季拉出23連勝，今（27）日擔任客隊碰上台鋼天鷹，在睿克、思丹等人狂轟下，最後以25比17、21比25、32比30、25比19，3比1擊敗連莊，成功「拔莊」，成為聯盟唯一擊敗過連莊的球隊。

雙方今天展開四局激戰，一來一往形成難纏的拉鋸戰，第三局後段更來到7次Deuce，台鋼天鷹最終脫穎而出，連莊則是發球與攔防端失誤偏多失守，痛收本季首敗。

台鋼天鷹成功拔莊。圖／台鋼天鷹提供

責任編輯／洪季謙

