TPVL／許睿恩攔網護航勝利 天鷹3:1力退伊斯特續寫連勝

台灣職排TPVL台鋼天鷹今（30）日於主場首度迎戰台北伊斯特，南北大戰一觸即發。延續前一晚的奪勝氣勢，天鷹全員維持高檔輸出，全力迎戰來勢洶洶的對手，最終以3：1（25：17、25：20、24：26、25：23）強勢收下勝利，成功續寫本賽季連勝紀錄。

首局開賽，台鋼天鷹立即掌握比賽主導權，無論在快攻或長線攻擊皆展現強勁火力，搭配扎實的防守端，整體攻勢多點開花，一波 6：1 攻勢逼得對手喊出暫停。第二局中段，天鷹在思丹二號位的重扣帶領下成功反超比分，局末更以靈活的攻擊策略多次有效組織進攻，最終以5分之差率先聽牌。

第三局台鋼天鷹加開炮火，一路掌握領先優勢，由隊長陳建禎一記直線重擊突破對方攔網，率先將比分推上20分大關。睿克、思丹持續在兩端加壓，雙方一路廝殺至24平，但關鍵時刻台鋼天鷹攻擊出界，最終以些微差距丟失此局。

關鍵第四局，雙方持續激烈拉鋸。台鋼天鷹在調整後有效減少失誤，並以堅實的攔網與防守重建場上節奏。局末盧清銓臨危上陣，穩定掌控節奏，並成功與睿克連線於四號位重扣得手，成功捍衛本週主場全勝佳績。

而台鋼天鷹許睿恩本場肩負先發重任，多次在網前展現精準判讀與穩健手感，成功封阻對手攻勢，單場貢獻8分攔網得分，同時也充分驗證球隊賽前情蒐與攔網策略的有效執行。

