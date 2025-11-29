TPVL》連莊橫掃伊斯特 豪取16連勝

台中連莊29日在自家主場台灣體大體育館遭遇台北伊斯特踢館，靠著吳宗軒、施琅各有15分進帳，連莊最後以25比17、25比21、25比19直落3橫掃伊斯特，開季16連勝且續居聯盟龍頭，伊斯特則苦吞難堪7連敗。

吳宗軒表示，由於對方球隊的陣容與過往遭遇時不同，這場比賽特別針對高偉誠、哈雷兩人去做突破，「小高（高偉誠）今天改打主攻，我們設定要針對他的策略也執行相當確實，防守反擊戰術也把握得很好。」

連莊本周主場周以「科技、未來感」主題打造主場氛圍。除了邀請「Luxy Boyz」表演外，球員進場時也戴上賽博朋克風格造型眼鏡，為球迷帶來耳目一新體驗，羽球好手葉宏蔚昨也親臨現場觀賽，且替連莊開球。

提到連莊主場周的安排，吳宗軒表示，連莊每次主場周都以不同主題營造氛圍，為球隊與球迷帶來新鮮體驗，「我們每周都有不同主題與不同活動，雖然是第1年，但我覺得球迷進場的體驗應該算是蠻好的。」

連莊今晚6點30分續在主場迎戰桃園雲豹飛將，吳宗軒認為球隊只要維持自己節奏，就可掌握比賽主動權，「我們把能力發揮出來，應該會滿順的！對方雖換了教練，但陣容與戰術短時間應該不會改變太多，我們會持續針對他們不足地方進攻。」