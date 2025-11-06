TQF協會簽署3項MOU深化台日合作 共同發展機能性食品產業

TQF協會與北海道生技工業會(HABB)簽署MOU推動機能性食品研發、技術交流與市場合作。（圖：TQF協會提供）

TQF協會6日舉辦「台日合作機能性食品發展研討會」，並為深化台日合作，與日本健康食品產業協議會（JAOHFA）、熊本崇城大學，以及北海道生技工業會（HABB）分別簽署3項合作備忘錄(MOU)，簽署儀式由衛生福利部食品藥物管理署姜至剛署長、經濟部產業發展署邱求慧署長以及日台交流協會川合現副代表共同見證，開啟台日機能性食品產學研跨國鏈結的新局。

隨著全球消費者日漸重視保健需求，機能性食品已成為全球食品產業升級與市場的重要課題，此次研討會以「台日合作發展機能性食品產業」為主題，聚焦於台灣與日本間的制度差異及發展現況的認知，因此特別邀請日本機能性標示食品理論與實務兼具的學者日本崇城大學西園祥子教授，以及北海道Healthy Do食品機能性標示制度的先驅日本北海道生技工業會三浦健人事務局長來台，分享日本機能性表示食品的經驗。同時也將由本會發表台日合作共同推動機能性食品產業發展計畫，並介紹本會全新制定的TQF機能性食品驗證方案，以增進台日機能性食品產業的供應鏈及價值鏈的合作機會。

藉由此次研討會，TQF協會與日方機構簽署3個MOU的主要目的如下：1. TQF協會與日本健康食品產業協議會（JAOHFA）簽署MOU，推動法規與資訊交流，深化制度共構與產業連結。2. TQF協會與日本熊本崇城大學簽署MOU，將結合學術、臨床與應用開發能量，推動機能性食品研發驗證與制度交流，建立跨國研發合作平台。3. TQF協會與北海道生技工業會（HABB）簽署MOU，將共同推動機能性食品研發、技術交流與市場合作，建立台日跨區域合作網絡。

TQF協會近年積極推動驗證制度多元化，逐步建構「食安管理驗證（TQF-FS）」、「品質管理驗證（TQF-QM）」、「TQF-B Plus食安評鑑」及「機能性食品品質驗證（TQF-FF）」等方案，協助食品企業導入國際自主管理標準，提升產業的信賴性與競爭力。TQF協會周能傳理事長表示： TQF協會以「品質 × 信賴 × 國際化」為核心價值，將持續整合台日產學研能量，深化雙邊制度與技術交流，增進台灣機能性食品產業在國際舞台的能見度與產業實力。