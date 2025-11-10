TQF簽署三大MOU 深化台日機能性食品產學研合作

運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前