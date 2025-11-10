TQF簽署三大MOU 深化台日機能性食品產學研合作
【記者 郭夢迪／台北 報導】TQF台灣優良食品發展協會日前舉辦「台日合作機能性食品發展研討會」，與日本健康食品產業協議會（JAOHFA）、熊本崇城大學，以及北海道生技工業會（HABB）分別簽署3項合作備忘錄（MOU），持續整合台日產學研能量，深化雙邊制度與技術交流合作。
簽署儀式由衛生福利部食品藥物管理署署長姜至剛、經濟部產業發展署署長邱求慧，以及日台交流協會副代表川合現共同見證，開啟台日機能性食品產學研跨國鏈結的新局。
TQF協會理事長周能傳表示，機能性食品已成為全球消費者與食品業者都非常重視的課題。此次研討會以「台日合作發展機能性食品產業」為主題，聚焦於台灣與日本間的制度差異及發展現況的認知，因此特別邀請日本機能性標示食品理論與實務兼具的學者日本崇城大學教授西園祥子，以及北海道Healthy Do食品機能性標示制度的先驅日本北海道生技工業會事務局長三浦健人來台，分享日本機能性表示食品的經驗。此外TQF協會也發表台日合作共同推動機能性食品產業發展計畫，介紹全新制定的TQF機能性食品驗證方案。
▲TQF協會分別與日本健康食品產業協會JAOHFA、日本熊本崇城大學、北海道生技工業會(HABB)簽署MOU。
此次研討會共簽署3個MOU：一、TQF協會與日本健康食品產業協議會（JAOHFA）合作推動法規與資訊交流，深化制度共構與產業連結；二、TQF協會與日本熊本崇城大學結盟，針對學術、臨床與應用開發能量，推動機能性食品研發驗證與制度交流，建立跨國研發合作平台；三、TQF協會與北海道生技工業會（HABB）共同推動機能性食品研發、技術交流與市場合作，建立台日跨區域合作網絡。
TQF協會近年積極推動驗證制度多元化，逐步建構食安管理驗證（TQF-FS）、品質管理驗證（TQF-QM）、TQF-B Plus食安評鑑及機能性食品品質驗證（TQF-FF）等方案，協助食品企業導入國際自主管理標準，提升產業的信賴性與競爭力。
▲食藥署署長姜志綱與TQF協會全體委員共同見證台日機能性食品產業合作。
周能傳表示，TQF協會以「品質×信賴×國際化」為核心價值，將持續整合台日產學研能量，增進台灣機能性食品產業在國際舞台的能見度與產業實力。（照片／TQF協會提供）
