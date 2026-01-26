Trader Joe's炸洋蔥花球 槓上澳美客牛排招牌菜
連鎖超市Trader Joe's槓上了澳美客（Outback）牛排館。儘管兩家企業在餐飲領域的定位截然不同，如今卻因一道經典菜餚展開正面交鋒。
每日郵報報導，炸洋蔥花球（Bloomin' Onion）是澳美客牛排館的招牌開胃菜，以手工切成綻放花朵狀的大洋蔥為特色，裹上調味麵粉後油炸至金黃酥脆，佐以辛辣沾醬。在這道菜爆紅之際，Trader Joe's現也上架了山寨版。
這款名為「洋蔥花」（Onion Flowers）的超市版開胃菜，只需用氣炸鍋烹調，不到15分鐘，即可在家重現餐廳級風味。官網說明指出，建議將它作為豐盛的開胃小點，供觀看賽事聚會、雞尾酒會或桌遊之夜享用。
在價格方面，Trader Joe's以5.49元的售價勝出，遠低於澳美客11.99元。超市版更健康，每份僅含700卡路里，而澳美客牛排館的同款料理熱量高達1900卡。
消費者也注意到營養成分的差異。社群平台Reddit一位用戶在討論這款Trader Joe's新商品的貼文中指出，這款比澳美客的版本健康得多，雖非完美但較優。
目前Trader Joe's的平替品已有眾多擁護者在網上表達讚賞。一位吃過的人說，用氣炸鍋烹調洋蔥圈改變了遊戲規則，炸出的酥脆程度讓人忘記這其實是配菜。其他消費者則迫不及待想親自品嚐這道開胃菜，「我不知道Trader Joe's有賣這個，周末立刻去採購，感謝分享」。
但也有部分消費者失望地表示，買的產品中間部分太過軟爛，最後只能丟棄；明明比建議時間多烤了，但咬到中間部位時依然難以下嚥；這些洋蔥受熱不均，酥脆麵衣直接剝落，洋蔥卻原封不動，本想好好享用，但大家都很失望。
擁有狂熱粉絲的Trader Joe's以獨特爆款商品聞名，從百味貝果調味料到售價2.99元卻能在網上轉售數千元的爆紅迷你托特包。近期，Trader Joe's更為健康汽水風潮推波助瀾。
日前麻塞諸塞州一名顧客發現當地門市貨架上陳列著粉紅與鮮紅罐裝汽水，隨即在網上分享消息。目前這款售價1.99元的飲料提供草莓香草與櫻桃可樂兩種口味。
草莓香草口味每罐含糖量僅4克、熱量30大卡，成分包含草莓果泥、蔗糖、蘋果醋與甜菊糖；櫻桃可樂口味含糖量5克、熱量40大卡，配方幾乎相同，僅以櫻桃汁取代草莓果泥。
去年11月，Trader Joe's重新推出一款粉絲最愛商品：巧克力馬斯卡彭起司，這款限時商品選在節日歡聚時節再度登場。
更多世界日報報導
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
其他人也在看
激烈反抗？影片還原遭射殺明州男未掏槍 官員卻稱威脅
37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)24日上午在明尼阿波利斯遭聯邦執法人員開槍射殺，目前至少有四段...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
運動有助延長壽命 研究：混合不同類型最有效
所有運動對健康都有好處，但某些類型可能比其他更有助延長壽命。紐約郵報指出，「運動即良藥」的普遍認知之所以成立，背後存在諸...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
搭阿拉斯加冬季列車 賞極光不需在戶外挨凍
阿拉斯加位置接近北極圈，是全球欣賞北極光的絕佳地點之一，不過與其站在嚴寒的雪地觀賞北極光，還可以選擇搭乘阿拉斯加鐵路的極...世界日報World Journal ・ 23 小時前 ・ 發表留言
揭「斬殺線」後 中博主再爆：在美陪讀媽媽 成色獵對象
此前以一段「美國斬殺線」視頻火爆海內外網路的博主「牢A」，近日又在直播中提出勸誡「勿送妻女赴歐美留學陪讀」的言論，他用「...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 476則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 161則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 16 小時前 ・ 16則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 13則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 163則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 17 小時前 ・ 8則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 146則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 28則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言