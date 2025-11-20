THIS IS YOUR TRAIN～TWICE獻聲全線占領高雄捷運 網：邁邁真的超會

記者林昱孜／高雄報導

韓國女團TWICE首度來台，本週末於世運主場館連唱2天，高雄7大地標點藍燈高規格應援。今（20）日搭乘高捷的乘客，更驚喜發現TWICE獻聲捷運列車進站廣播，高雄市長陳其邁也在臉書拋出驚喜彩蛋，不少ONCE直呼：「高雄超會！」。

全港都沉浸在TWICE開唱氛圍中。（圖／高市府提供）

「大家好，我們是TWICE，WELCOME TO 〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR IN KAOHSIUNG，THIS IS YOUR TRAIN，TURN IT UP」，TWICE驚喜獻聲高雄捷運，一早搭捷運乘客一掃上班沉悶心情，瞬間清醒。

20日至23日至高捷搭車，全線可聽到TWICE獻聲捷運列車進站廣播。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁在臉書拋出驚喜，20日至23日至高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，「今早上班上課的路上，有聽到TWICE的聲音陪你通勤嗎？演唱會倒數兩天，歡迎每一位來到高雄的ONCE！」。

TWICE。（圖／Live Nation提供）

粉紅炫風退場，高雄又沉浸在藍色世界，這次連全線捷運都能聽到TWICE獻聲，不少網友紛紛直呼，「哇身爲高雄人也太驕傲了」、「22號下高雄，我要感受一下」、「邁邁團隊真的太狂太用心了！」、「Twice竟然為高雄捷運，親自廣播耶～高雄人也太幸福了吧～」。



