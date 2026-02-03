HTC今日 (2/3)宣佈，為了讓旗下的AI智慧眼鏡VIVE Eagle能真正融入使用者的全天候生活，將限量推出搭載德國蔡司 (ZEISS)光學技術的「VIVE Eagle全效變色鏡片款」。

室內透明、戶外秒變墨鏡！HTC推出VIVE Eagle「全效變色鏡片款」，攜手蔡司挑戰全天候配戴

這款新品主打「極致清晰」與「極速變色」，試圖解決傳統智慧眼鏡在室內外切換時，得頻繁更換鏡片或摘下的痛點。建議售價為新台幣19888元，預計於2月5日正式開賣。

蔡司加持：室內高透光、戶外24秒變墨鏡

這次VIVE Eagle新版本的核心賣點，在於採用蔡司 (ZEISS) 光致變色鏡片。

根據官方數據，這款鏡片在室內環境下的透光率高達89.3%。這意味著在辦公室或家裡配戴時，它幾乎就跟一般的透明近視眼鏡一樣清晰，不會有舊式變色片在室內容易殘留底色、導致視野偏暗的問題。

而一旦走到戶外接觸到紫外線，蔡司的AdaptiveSun智慧光致變色技術僅需24秒就能完成變色，將透光率降至14.9% (Category 3等級)。相當於一副高階太陽眼鏡的遮光效果，並且具備全波段的紫外線防護。

農曆新年優惠同步開跑

除了變色片版本外，HTC也宣佈「VIVE Eagle太陽鏡片款」及「VIVE Eagle抗藍光透明鏡片款」於今日 (2/3) 起同步在官網上架。

配合農曆新年檔期，HTC也推出了回饋活動。自2月1日至2月28日止，只要在指定通路購買VIVE Eagle且完成登錄，就送一條市價790元的「磁吸式充電線」。

上市資訊整理：

• VIVE Eagle全效變色鏡片款：建議售價新台幣19888元，2月5日起於VIVE.com、2020EYEhaus、小林眼鏡等通路開賣。

• 其他款式：太陽鏡片款/抗藍光款，2月3日起於官網販售。

