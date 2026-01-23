TRASH博文才宣布結婚當爸！又曝光新身份 驚嘆一切源自一場陰錯陽差

記者鄭尹翔／台北報導

博文才剛宣布結婚當爸的好消息，又推出個人首本聲景寫真輯《Play Bass Boy》，為 2026 年開年投下雙重驚喜。被譽為「低頻聲音雕塑家」的博文，今（1/23）正式發行個人首本聲景寫真輯，首度從樂團 TRASH 單飛，跨足寫真與聲音創作領域，展現舞台之外更私密、真實的創作樣貌。從音樂人到寫真創作者，再到升格人父，博文的人生與創作同步翻開全新篇章。

博文推出個人首本聲景寫真輯。（圖／華納音樂提供）

談起這本寫真輯的誕生，博文笑說一切其實源自一場「陰錯陽差」。原本計畫由 TRASH 四位成員共同拍攝，紀錄健身後的狀態，卻因演唱會與個人專輯製作行程不斷調整，最終只剩博文完成拍攝，反而意外促成完全屬於他的個人企劃。他也幽默自嘲：「一不小心就變成寫真男星了。」引發樂迷熱烈討論。

《Play Bass Boy》多數畫面於東京市區拍攝，博文以獨旅方式隨走隨拍，記錄暫時遠離舞台、回歸日常節奏的自己。他形容這趟拍攝「比較像一個人亂走亂拍，不太像工作」，直到第三天清晨前往鐮倉海邊取景，藍得不真實的天空與冰冷刺骨的海水，成為他此行最難忘、也最具畫面感的一刻。

整體視覺由國際設計獎常勝軍、平面設計師周雨衛操刀，外盒以沉穩又具張力的「Base 藍」作為主色調，全書共 92 頁，結合博文的第一人稱文字、手繪插畫與攝影影像。隨書更附上一張超迷你感應專輯，翻頁同時即可聽見東京街頭的環境聲與低頻節奏，讓寫真不只是觀看，更成為一場結合視覺與聽覺的聲景體驗。

除了創作轉變，博文近期無預警宣布升格人夫與人父，也成為外界關注焦點。他坦言，成為爸爸的那一刻，心境出現巨大轉變，開始願意為家庭嘗試過去從未想過的選擇。這樣的生命狀態，也悄然融入《Play Bass Boy》的影像與聲音之中，記錄下 36 歲的博文，在舞台之外、人生轉彎處最真實的一面。作品已於今日在各大實體與網路通路正式上架。

