TRASH博文捧著寶貝女兒小手 無預警宣布當爸

金曲樂團TRASH演藝事業受肯定，成員們的生活也有了新篇章，主唱阿夜在2023年升格當爸，貝斯手博文也在25日無預警宣布已成人父，在社群網站上曬出一張捧著嬰兒小手的照片，感性寫道：「生活最近有些不同…願妳平安快樂、享受人生。」

博文從未公開過戀情，如今直接宣告已成人父，隨後，TRASH官方帳號上傳一支「萬人性別趴」影片，透露早在今年5月份的高雄巨蛋演唱會前，成員們就已知博文要當爸爸的喜訊，大家一致決定要在演唱會上公布寶寶的性別。

博文捧著女兒的小手，宣告成了爸爸。（翻攝自博文IG）

影片中，TRASH演唱〈世界盡頭〉時，舞台噴出了許多代表女孩的粉色紙花，當下只有成員們知道是什麼意思，博文也流下了初為人父的感動淚水，如今真相公開，粉絲也激動直說：「太扯了！莫名其妙的就參加了一場萬人性別趴」。

