TRASH博文當爸「喜訊藏一年」 早在五月就辦萬人性別趴

金曲樂團TRASH貝斯手博文25日宣布當爸，在社群貼出他捧著嫩嬰小手的照片，寫著「生活最近有些不同，願妳平安快樂、享受人生。」向來對於私生活低調的他，突然透過社群宣布喜訊，也湧入許多恭喜留言，包含團員，主唱阿夜留言回應「不可能欸好扯」，吉他手頤原則說「哇靠超級扯」，有趣的是TRASH在社群曬出影片，原來今年5月他們就舉辦了一個「萬人性別趴」。

TRASH團員透露早就知道博文即將當爸，因此討論在5月高雄巨蛋的演唱會上，於歌曲《世界盡頭》噴紙花時，大家一起揭曉性別，最終出現的是粉色紙花，確定是女生，博文當場激動落淚，阿夜則發出驚訝的叫聲，頤原則是嗨到彈錯，重點是，全場都沒發現發生什麼事。

廣告 廣告

一直到TRASH透過影片公開這個喜訊，才知道原來是揭曉博文小孩的性別，阿夜在影片裡笑說「在場的1萬多人，看影片才知道參加了萬人性別趴，這個天大的消息，我們整整藏了1年。」對於其他進度，TRASH所屬的華納音樂表示「謝謝大家關心，博文不習慣把私人的搬到檯面上聊。但謝謝大家，一切都好。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導