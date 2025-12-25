TRASH博文聖誕節無預警宣布當爸！團員傻眼震驚喊「太扯了」
金曲入圍搖滾樂團TRASH的貝斯手博文，向來以低調沉穩的個性著稱。沒想到他在今（25）日聖誕節當天，無預警在社群平台上公開「大手＋小手」的照片，驚喜宣布自己升格為人父。由於事前毫無徵兆，消息一出不僅粉絲震驚，就連同團的好兄弟們似乎都被瞞在鼓裡，引發網路上熱烈討論。
博文在個人社群上分享了一張溫馨的照片，畫面中他的大手掌心上，躺著一隻稚嫩的新生兒小手。他感性寫下：「生活最近有些不同⋯⋯願妳平安快樂，享受人生。」
雖然博文維持一貫神祕風格，並未透露小孩的出生日期與詳細資訊，但從文字中的「妳」字，推測應是喜獲千金。大批歌迷紛紛湧入留言區，許多人驚呼「蛤！！（恭喜但是太震驚了！）」、「蛤？ 驚嚇中」、「有被嚇到欸」、「這是給我們的聖誕節驚喜吧！」
有趣的是，就連長時間相處的團員們，似乎也對此消息感到震驚，團長林頤原震驚留言「哇Ｘ超級扯！！！！」主唱阿夜更是直呼「太扯了不可能！」
對此，TRASH所屬的華納音樂隨後證實了這項喜訊，但也轉達博文的想法：「謝謝大家關心，博文不習慣把私人的事搬到檯面上聊。但謝謝大家，一切都好。」證實了博文繼阿夜（Marz23）當了父親後，替TRASH再添一位搖滾奶爸。
其他人也在看
《少林足球》三師兄田啟文來台拍賀歲片 開拍前曝心中擔憂「不夠好」
電影《雙囍》25日釋出正式預告與海報。本片集結港台實力派卡司，不僅有「三師兄」田啟文首度來台拍片，更有金馬影后楊貴媚、劉冠廷、余香凝同台飆戲。預告中呈現的「婚禮亂象」真實到讓網友直呼：「婚禮 PTSD（創傷後壓力症候群）發作了！」潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
TRASH林頤原愛妻獻聲！新婚1年吐幸福心境 許願聽眾「參與婚禮」
樂團「TRASH」團長兼吉他手林頤原推出首張全台語創作專輯《鼓仔燈》，21日舉辦限定音樂分享會，親自分享專輯背後的靈感與故事。他提到當年因阿夜的一通電話加入TRASH，並回憶低潮時期對自己的影響及改變；新歌甚至邀請新婚1年的太太葉芸希「獻聲」，分享人生進入另一重要階段的喜悅。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
板橋中英醫院6樓火警 員工休息室電線走火
新北市板橋區文化路上的中英醫院，今（25）日晚間6點多，醫院6樓傳出火警。消防局獲報後，立即派遣多個分隊前往救援，消防人員趕抵現場後，確認起火點為員工休息室內，疑似因電線走火所致。院內人員第一時間已使台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
獨家／SJ-D&E、HIGHLIGHT都來了！高雄櫻花季搶票爆詐騙 主辦急喊別上當
一年一度的「高雄櫻花季」明年3月13、14、15日將在高雄夢時代盛大登場。目前已公布的卡司包括Super Junior（SJ）小分隊SJ-D&E、HIGHLIGHT、BOYNEXTDOOR等韓流夯團，卻引來不肖詐騙虎視眈眈，已有歌迷受騙。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
楊爸爸痛心哭吼少事法保護加害人 陳揮文一原因支持關30年！
新北市某國中郭姓少年為替林姓少女出氣，民國112年持刀刺殺同校國中生，一審將郭及林各判9年、8年；二審台灣高等法院23日將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年，可上訴。對於判決結果，死者父親無法接受，痛斥少事法講難聽點只是在保護這些人（加害者），被害者通通沒有被保護到。對此，資深媒體人陳揮文也表達認同，「死者父親說要關30年，我是贊成，不要再去講教化，聽不下去…」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
SBS歌謠大戰／爆熱戀BTS柾國？Winter情侶刺青「全面消失」 韓媒酸：後悔了？
《2025 SBS歌謠大戰》今（25日）選在聖誕節熱鬧登場，年末行程滿檔的女團aespa也受邀出席，引人注目的是Winter（金旼炡）今天穿著優雅長禮服亮相活動紅毯，卻被韓媒發現到，她刻意用「化妝」遮蓋住右手臂上的情侶刺青，再度引爆討論！鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
朴敘俊《等待京道》「強制同居」脫衣放大絕 網讚：使出必殺技
朴敘俊攜手《魷魚遊戲》元志安主演的浪漫韓劇《等待京道》，連續兩週穩坐Hami Video戲劇冠軍寶座。最新劇情中，朴敘俊拖著行李登門，「耍賴式」強制同居，為了阻止女方喝酒，還使出終極誘惑，裸上身大秀六塊肌，甚至自備麥克風開啟「泡菜ASMR吃播」，聲音、畫面雙重攻擊，養眼又爆笑，網友狂讚：「這就是朴敘俊的浪漫喜劇必殺技！」鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 17 小時前 ・ 360
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 141
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 22
南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋
韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 56
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 52
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 3 天前 ・ 6
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 87
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 21
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 39
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 12