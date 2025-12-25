TRASH博文聖誕節無預警宣布當爸！ 團員傻眼震驚喊「太扯了」

金曲入圍搖滾樂團TRASH的貝斯手博文，向來以低調沉穩的個性著稱。沒想到他在今（25）日聖誕節當天，無預警在社群平台上公開「大手＋小手」的照片，驚喜宣布自己已升格為人父。由於事前毫無徵兆，消息一出不僅粉絲震驚，就連同團的好兄弟們似乎都被瞞在鼓裡，引發網路上熱烈討論。

博文在個人社群上分享了一張溫馨的照片，畫面中他的大手掌心上，躺著一隻稚嫩的新生兒小手。他感性寫下：「生活最近有些不同......願妳平安快樂，享受人生。」

雖然博文維持一貫神祕風格，並未透露小孩的出生日期與詳細資訊，但從文字中的「妳」字，網友推測應是喜獲千金。大批歌迷紛紛湧入留言區，有人驚呼「蛤！！（恭喜但是太震驚了！）」、「蛤？？？？ 驚嚇中」。

有趣的是，就連天天相處的團員們似乎也是透過社群才得知喜訊。團長林頤原震驚留言「哇Ｘ超級扯！！！！」主唱阿夜更是直呼「太扯了不可能」。

對此，TRASH所屬的華納音樂隨後證實了這項喜訊，但也轉達博文的想法：「謝謝大家關心，博文不習慣把私人的事搬到檯面上聊。但謝謝大家，一切都好。」證實了博文繼阿夜（Marz23）當爸後，替TRASH再添一位「搖滾奶爸」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導