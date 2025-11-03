TRASH揭開音樂新篇章 林頤原記錄成長與夢想的轉折

樂團「TRASH」吉他手林頤原推出2025年全台語創作單曲〈我毋驚〉。（圖／華納音樂提供）

樂團「TRASH」吉他手林頤原推出2025年全台語創作單曲〈我毋驚〉，這首充滿搖滾能量的歌曲，傳達了「恐懼是現實、勇敢是選擇」的堅定信念，象徵他回歸初心、誠實面對內心的創作旅程。林頤原表示歌曲靈感源自一個颱風夜，讓他深信「只要不畏風雨，就能繼續前行」。面對過去曾歷經的挫折，例如TRASH團隊士氣低落的時期，他更懂得「我毋驚」的力量，即使害怕，也要相信自己。

〈我毋驚〉以林頤原的家鄉「鹿港」為出發點。他坦言：「這次創作是從鹿港出發，家鄉是我心裡最深的根。因此想用最能代表那份土地的語言去寫。」他透露，從這次母語創作開始，逐漸延伸出更多靈感，目前籌備中的全台語專輯進度已達九成，將是一部「從鹿港出發、再回到鹿港」的勵志故事，記錄成長與夢想的轉折。

此次MV更是一部濃縮的音樂自傳。它記錄了一個充滿想像力的鹿港孩子，從童年啟蒙、尋找夢想、直到接過五月天專輯、拿起吉他的音樂旅程，故事最後揭曉，這位孩子正是年幼的林頤原。值得一提的是，MV特別邀請他的媽媽親自入鏡，為作品增添真實且動人的情感。

林頤原新歌MV特別邀請他的媽媽親自入鏡，為作品增添真實且動人的情感。（圖／華納音樂提供）

