TRASH林頤原愛妻現聲！新婚1年吐幸福心境 許願聽眾「參與婚禮」

記者徐珮華／台北報導

樂團「TRASH」團長兼吉他手林頤原推出首張全台語創作專輯《鼓仔燈》，21日舉辦限定音樂分享會，親自分享專輯背後的靈感與故事。他提到當年因阿夜的一通電話加入TRASH，並回憶低潮時期對自己的影響及改變；新歌甚至邀請新婚1年的太太葉芸希「獻聲」，分享人生進入另一重要階段的喜悅。

TRASH林頤原舉辦限定音樂分享會。（圖／華納音樂提供）

林頤原逐一介紹專輯10首歌曲，創作靈感橫跨自己姓氏、家鄉記憶，以及成長與挫折等生命經驗。專輯同名曲〈鼓仔燈〉源自離鄉追夢時的迷惘與抉擇，他回憶大學畢業後曾有一段時間對未來感到徬徨，某天接到阿夜的一通電話邀請加入TRASH，立刻向原本準備就職的公司老闆辭職並全心投入樂團，「結果就這樣12年過去了，我還一直在玩樂團到現在。」

〈紅毯〉是林頤原與葉芸希首次在同一首作品中合唱，他表示自己很喜歡「故事都有好結局」的想像，就像童話裡王子與公主最終能幸福地走下去，也是他對人生與感情的期許。因此，他特別將〈紅毯〉放在專輯最後，希望所有聽到這首歌的人，都能有種「參與了一場婚禮」的感覺，「就像勇者完成冒險之後，回到心愛的人身邊，迎來一個很完整的happy ending。」

林頤原分享創作背後的故事。（圖／華納音樂提供）

林頤原也開放現場觀眾提問，有歌迷好奇他身上刺青的意義，他回應因為喜歡書法，於是將「天地」與「生死」的變體字分別刺在左右胸口，象徵「天地與生死都掌握在自己身上」。脖子刺青是TRASH的logo，腿部刺青則記錄他與阿夜一路走來的情誼與冒險，「我跟阿夜共同經歷過很多事情，所以我們有3個一模一樣的刺青，分別刺在脖子、左腳跟與右腳踝。」

