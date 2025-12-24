TRASH林頤原約歌迷泡茶 愛妻獻聲圓滿幸福結局

樂團TRASH成員林頤原推出台語專輯《鼓仔燈》，近日舉辦限定音樂分享會，不同於一般形式，他特別選在午後時分，邀請樂迷以「泡茶」揭開序幕，將音樂、日常與人生故事揉進一場充滿儀式感的私密聚會。

林頤原分享，自己長期以泡茶作為沉澱身心的方式，過去閉關創作期間亦是如此，希望這次帶領大家一同進入安靜而專注的狀態，「茶可以帶給我很平靜的感受，希望你們也能用這樣的心情，進入這張專輯裡。」接著，他逐一介紹專輯《鼓仔燈》所收錄的十首歌曲。

專輯同名曲〈鼓仔燈〉源自林頤原離鄉追夢時的迷惘與抉擇，他大學畢業後有段時間對未來感到徬徨，直到某天接到阿夜的一通電話邀請他加入TRASH，他當下立刻向原本準備就職的公司老闆辭職，全心投入樂團，他笑說：「結果就這樣12年過去了，我還一直在玩樂團到現在。」

林頤原推出台語專輯。（圖／華納音樂提供）

〈紅毯〉歌曲中的女聲則是由太太獻聲，這也是兩人首次在同一首作品中合唱，極具紀念意義。林頤原分享，自己很喜歡「故事都有好結局」的想像，也是他對人生與感情的期許，因此特別將〈紅毯〉放在專輯最後，希望所有聽到這首歌的人，都能有種「參與了一場婚禮」的感覺，「就像勇者完成冒險之後，回到心愛的人身邊，迎來一個很完整的happy ending。」

音樂分享會最後，林頤原也開放現場觀眾提問。有歌迷好奇他身上刺青的意義，他回應因為喜歡書法，於是將「天地」與「生死」的變體字分別刺在左右胸口，象徵「天地與生死都掌握在自己身上」；脖子上的刺青則是TRASH的logo；腿部的刺青代表他與阿夜一路走來的情誼，他自曝：「我跟阿夜共同經歷過很多事情，所以我們有三個一模一樣的刺青，分別刺在脖子、左腳跟與右腳踝。」

林頤原在粉絲的吉他上簽名。（圖／華納音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導