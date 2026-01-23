TRASH第二位人父報喜 博文單飛變「寫真男星」

TRASH貝斯手博文單飛推出個人首本聲景寫真輯《Play Bass Boy》。（圖／華納音樂提供）

TRASH貝斯手博文單飛推出個人首本聲景寫真輯《Play Bass Boy》，他幽默自嘲「一不小心就變寫真男星」。《Play Bass Boy》源於一場「陰錯陽差」的企劃，原定 TRASH 全員拍攝健身成果，卻因行程衝突最終由博文獨挑大樑。作品取景於東京，以「獨旅」視角記錄博文日常的真實面貌。

談及團內成員陸續推出個人音樂作品，是否也會跟進發行個人專輯？博文坦言：「身為搖滾樂團成員，過去其實也曾認真想過做自己的音樂，但從來沒想過，第一個和大家見面的個人作品，會是一本文字加影像的寫真集。」他也透露自己對音樂創作始終保有熱情與想像，笑說未來若時機與狀態都成熟，也很期待能再透過音樂作品，讓大家看見不同面向的自己。

寫真書由設計師周雨衛操刀，以沉穩「Base 藍」為主色调。全書92頁結合文字、插畫與攝影，更附贈超迷你感應專輯，讓讀者能同步聆聽東京街頭的低頻節奏。面對身分轉變，博文坦言：「表達自己不一定只能透過音符，畫面與生活片段也是創作。」

此外，博文近期宣布升格為人夫與父親，他也分享，當時得知即將成為爸爸，內心充滿震驚與喜悅，心境轉變相當巨大：「我發現開始會願意為了家庭，去做一些以前從沒想過的事。」

