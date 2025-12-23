TRASH葵剛單飛出輯脫了！最不修飾的狀態照曝光

【緯來新聞網】「TRASH」鼓手葵剛推出全新個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，12月23日發行日恰逢自己的35歲生日，成為最棒生日禮物。專輯視覺邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡，他被要求以「最不修飾的狀態」入鏡，試著裸上身拍攝，把所有遮掩與防備暫時放下，回到最純粹的自己。

葵剛推出個人專輯。（圖／華納音樂提供）

新專輯共收錄9首作品，葵剛直言：「這不是一張要讓人變好的專輯，反而是一張寫給情緒低潮時聽的作品，希望讓孤獨和脆弱的人，能有個暫時停靠的角落。」提到拍攝主視覺，他也曾在TRASH演唱會舞台上脫上衣，坦言和許多人一樣，也曾對外貌與身材感到焦慮，但隨著時間，更希望用最真實的樣子面對自己，就算不完美、不符合誰的審美，也都能被好好看見。



談到專輯名稱，葵剛說：「『不受歡迎的人』其實是暗指那些不受歡迎的狀態，包括失落、憤怒、悲傷，這張專輯想要包容大家的這些情緒跟狀態。」整體概念源自他腦海中的「隱形馬戲團」，9首歌化身9個邊緣角色，唱出那些在生活中難以示人的內在狀態，「我感到『最不受歡迎』的狀態，應該是被要求必須理解，但自己卻沒有被理解的失落感」，這樣的情緒也出現在與家人的溝通中。



其中〈不對時〉以台語描寫「不被祝福的戀人」，邀來饒舌歌手RhymeSo合作，融合輕搖滾與饒舌元素，葵剛表示：「我是高雄出生的小孩，小時候就會講閩南語了。加上寫這首歌時，我腦中一直浮現一個海港邊的黃昏畫面，也讓我想到了高雄，因此用講閩南語可能更有味道一點。」

廣告 廣告

葵剛脫掉上衣拍攝宣傳照。（圖／華納音樂提供）

更多緯來新聞網報導

《魔戒》正宗前傳老班底回歸 彼得傑克森讚：回到中土大陸！

李多慧返韓變美認了做醫美 自爆眼睛、鼻子都想整