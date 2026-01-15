TRASH葵剛單飛突曝「不想破壞關係」 默默承受：其實不快樂

葵剛在新歌MV挑戰「急凍妝」。（圖／華納音樂提供）

TRASH鼓手葵剛推出個人專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，拍攝新歌〈魚肚白〉MV時，他挑戰特殊「急凍妝」，更在悶熱天氣裡穿了五層衣服，營造雪景氛圍，讓他笑說：「整個過程不是在演寒冷，而是在『忍耐』！」

這首歌的靈感來自葵剛某天熬夜到天快亮的時候，那種還沒開始新的一天，卻已經意識到某些事情改變了的感覺。他分享，寫這首歌是因在一段關係裡累積了太多說不出口的情緒，來自一段讓他感到被消耗的關係，「有些時候你會很清楚彼此想要的東西不一樣，也知道自己其實不快樂，卻還是選擇不說，因為不想成為破壞關係的那個人。」當沉默沒有被理解，反而讓傷害慢慢累積，也讓他在離不開又說不出口的狀態下，只能選擇承受。

雖然MV畫面呈現出冰天雪地，但當時的氣溫相當悶熱，葵剛笑說：「為了拍出冬天的寒冷感，我其實穿了將近五層衣服，整個人都悶出汗了，加上用來製造雪景效果的粉塵味道很重，近距離聞會有一種刺刺的感覺，拍到後面其實有點不舒服。」

尤其畫了「急凍妝」，睫毛上、臉上都要放上用特殊材質做的白雪，就這麼拍攝一整天，他直言：「眼睛根本張不開！整個過程不是在演寒冷，而是在忍耐，要忍住悶熱、忍住不適，也忍住眼睛的不舒服，讓表情看起來什麼事都沒發生。」但他笑說：「現在回頭看，這種被困住、動不了的狀態，反而和〈魚肚白〉本身想表達的感覺很接近。」

葵剛新歌靈感來自一段讓他感到被消耗的關係。（圖／華納音樂提供）

