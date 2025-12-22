TRASH葵剛大膽「脫」了 不迎合他人勇敢做自己

TRASH葵剛推出個人專輯，大膽脫了，展現赤裸自我。（華納音樂提供）

時隔兩年，被樂迷稱為「脆弱守門樂人」的葵剛，再度推出全新創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》。新作恰逢他 35 歲生日，他選擇以專輯作為送給自己與歌迷的生日禮物，誠實記錄這段時間的心境轉折。葵剛直言，這並不是一張鼓勵「變得更好」的作品，而是寫給情緒低潮時聆聽的專輯，希望成為孤獨與脆弱之人的暫時棲身之所。

談到專輯名稱，葵剛解釋，「不受歡迎的人」指的是人生中各種不被喜歡、不被理解的狀態。他也坦言，當自己感到無法被理解時，那股「不受歡迎」的情緒便會悄然浮現，而這些感受都化為音樂，被完整收錄在專輯之中。

專輯中備受矚目的歌曲〈不對時〉，以台語描寫「不被祝福的戀人」，並邀請新銳饒舌歌手 RhymeSo 跨界合作。歌曲融合輕搖滾與饒舌元素，刻畫在錯誤時間相遇、卻無法被祝福的感情狀態。葵剛表示，選擇以閩南語創作，源自他高雄出生的背景，「寫歌時腦中一直浮現海港黃昏的畫面，自然就想到高雄，用台語唱反而更有味道。」

在視覺呈現上，葵剛特別邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡。登曼波在完整聆聽專輯後，希望他以「最不修飾的狀態」入鏡，建議裸上身拍攝，象徵卸下防備、回到最純粹的自己。葵剛坦言，自己過去也曾以 TRASH「魁剛」身分在演唱會舞台上脫去上衣，但私下同樣對外貌與身材感到焦慮；隨著年歲增長，他選擇不再追求完美，也不必迎合他人的審美，而是用最真實的樣子面對自己，讓脆弱也能被好好看見。

