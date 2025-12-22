TRASH葵剛大蛻變 35歲生日祭「裸身」私密作

葵剛罕見「裸上身」入鏡。（圖／華納音樂提供）

TRASH鼓手王韋翔（奎剛）明（23日）將迎來35歲生日，並以個人分身「葵剛」推出全新專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》。這份生日禮物不求療癒，而是葵剛獻給所有低潮、孤獨者的「停靠站」。

TRASH鼓手葵剛迎來 35 歲生日，並以個人分身「葵剛」推出全新專輯。（圖／華納音樂提供）

葵剛透露，專輯概念源自腦海中的「隱形馬戲團」，9首歌曲化身9個邊緣角色，包容失落與被誤解的情緒。他感性分享：「最受歡迎的狀態，是當你需要被理解，卻沒人能接住你的時候。」專輯收錄與RhymeSo合作的台語歌曲〈不對時〉，透過高雄海港的記憶，描寫一段在錯誤時間相遇的戀情。

廣告 廣告

視覺邀請攝影藝術家登曼波與葛萊美設計師于薇聯手，葵剛更罕見「裸上身」入鏡。曾對身材焦慮的他表示，這代表放下防備，以最真實、不修飾的狀態直面自我。專輯在葵剛生日當天數位發行，實體同步預購，邀請所有自覺「格格不入」的人，在音樂中找到存在的空間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切

張文是校友！虎尾科大證實「109學年度畢業」 曝他在校期間表現

余家昶擋刀身亡！友人淚揭鄭捷案「你說會挺身而出」：10年前的話兌現了