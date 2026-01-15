TRASH葵剛太犧牲！急凍雪地點火柴 「睫毛全是白雪」眼睛睜不開

記者徐珮華／台北報導

金曲樂團「TRASH」鼓手魁剛，以個人身分「葵剛」推出新歌〈魚肚白〉，以「天亮前的那一刻」為概念，描寫人在夜深未眠時，面對情感與現實轉變的狀態。MV以冰冷雪白的視覺風格打造「冰凍世界」，他為此挑戰長時間特殊「急凍妝」，更透露在悶熱天氣裡穿了5層衣服，營造雪景氛圍，「整個過程不是在演寒冷，而是在『忍耐』！」

葵剛推出新歌〈魚肚白〉。（圖／華納音樂提供）

葵剛表示，〈魚肚白〉靈感來自某天熬夜到天快亮時，那種還沒開始新的一天，卻已經意識到某些事情改變了的感覺。這首歌來自一段讓他感到被消耗的關係：「你很清楚彼此想要的東西不一樣，也知道自己其實不快樂，卻還是選擇不說，因為不想成為破壞關係的那個人。」當沉默沒有被理解，反而讓傷害慢慢累積，也讓他在離不開又說不出口的狀態下，只能選擇承受，「天慢慢亮起來，可是心裡卻沒有任何新的開始，〈魚肚白〉就是在那個時刻被寫下來的。」

葵剛在悶熱天氣裡裹上5層衣服拍攝，全身爆汗。（圖／華納音樂提供）

〈魚肚白〉MV發生在一個天快亮、溫度很低的世界。片中，葵剛化身為「小葵剛」，手裡握著一根火柴，在冰冷的場景中獨自前行，火柴點亮的瞬間，畫面短暫變得溫暖，也帶出他對關係與情感的期待。隨著旅程推進，小葵剛看見水晶球裡被雪困住的男女，逐漸意識到有些關係即使再努力，也無法真正靠近。畫面中出現一碰就結霜的人物、被凍住的擁抱，讓整個世界看起來既美麗又疏離，呼應他在情感中想靠近卻又無能為力的狀態。

葵剛「急凍妝」讓他眼睛張不開。（圖／華納音樂提供）

雖然畫面呈現冰天雪地的世界，但MV拍攝現場又悶又熱。葵剛笑說：「為了拍出冬天的寒冷感，我其實穿了將近5層衣服，整個人都悶出汗了，加上用來製造雪景效果的粉塵味道很重，近距離聞會有一種刺刺的感覺，拍到後面其實有點不舒服。」

葵剛更分享印象最深刻的是「急凍妝」，睫毛上、臉上都要放上用特殊材質做的「白雪」，並且完成一整天的拍攝，「眼睛根本張不開！要忍住悶熱、忍住不適，也忍住眼睛的不舒服，讓表情看起來『什麼事都沒發生』！」他笑說現在回頭看，這種被困住、動不了的狀態，反而和〈魚肚白〉本身想表達的感覺很接近。

