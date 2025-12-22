TRASH葵剛生日前夕脫了！大膽「裸上身入鏡」認了：曾身材焦慮

記者徐珮華／台北報導

樂團「TRASH」鼓手魁剛以「葵剛」為名，將於明（23）日35歲生日當天推出全新個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，作為他送給自己與歌迷的生日禮物。葵剛表示：「這不是一張要讓人變好的專輯，反而是一張寫給情緒低潮時聽的作品，希望讓孤獨和脆弱的人，能有個暫時停靠的角落。」

葵剛推出新專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》。（圖／華納音樂提供）

TRASH舞台上，魁剛是充滿能量、帶領全場沸騰的核心成員；回到個人創作，他則卸下強勢外殼，以更赤裸的姿態直面內在情緒。葵剛表示「『不受歡迎的人』其實暗指那些不受歡迎的狀態，包括失落、憤怒、悲傷……，這張專輯想要包容大家的這些情緒跟狀態」，想讓各種不被歡迎的情緒，都有一個被允許存在的空間。

專輯概念來自葵剛腦海中的「隱形馬戲團」，9首歌曲化身9個邊緣角色，唱出在生活中不敢示人的內在狀態。葵剛分享這些角色的存在時常難以被人接受，自己也是從一開始的抗拒、隱藏，甚至懷疑中慢慢走出來，他說：「我感到『最不受歡迎』的狀態，應該是被要求必須理解，但自己卻沒有被理解的失落感。」

葵剛以「最不修飾的狀態」裸上身入鏡。（圖／華納音樂提供）

專輯以〈回來〉作為起點，描寫在創傷中與自我「分離」的感受。〈不對時〉則特別以台語書寫「不被祝福的戀人」，葵剛分享：「我是高雄出生的小孩，小時候就會講閩南語了，加上寫這首歌時，我腦中一直浮現一個海港邊的黃昏畫面，也讓我想到了高雄，因此用講閩南語可能更有味道一點。」

專輯視覺特別邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡，他完整聆聽專輯後，希望葵剛能以「最不修飾的狀態」裸上身入鏡，把所有遮掩與防備暫時放下，回到最純粹的自己。他坦言自己和許多人一樣，也曾對外貌與身材感到焦慮；但隨著時間，他更希望用最真實的樣子面對自己，不必完美、不必符合誰的審美，也能被好好看見。

