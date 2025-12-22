TRASH葵剛迎35歲脫了！認曾容貌焦慮 暖喊：不必完美

被歌迷稱為「脆弱守門樂人」的葵剛，近來推出全新個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，適逢他的35歲生日，也是他送給自己與歌迷的生日禮物，「這不是一張要讓人變好的專輯，反而是一張寫給情緒低潮時聽的作品，希望讓孤獨和脆弱的人，能有個暫時停靠的角落」。

葵剛近來推出全新個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》。（圖／華納音樂提供）

提到專輯名稱《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，葵剛表示：「『不受歡迎的人』其實是暗指那些不受歡迎的狀態，包括失落、憤怒、悲傷...，這張專輯想要包容大家的這些情緒跟狀態。」概念更來自他腦海中的「隱形馬戲團」，9首歌曲化身9個邊緣角色，唱出在生活中不敢示人的內在狀態。葵剛分享這些角色的存在時常難以被人接受，自己也是從一開始的抗拒、隱藏，甚至懷疑中慢慢走出來，「我感到『最不受歡迎』的狀態，應該是被要求必須理解，但自己卻沒有被理解的失落感。」透露這樣的狀況也曾發生在與家人的溝通之間。

廣告 廣告

葵剛在35歲生日推出新專輯。（圖／華納音樂提供）

而專輯中的〈不對時〉則特別以台語書寫「不被祝福的戀人」，並且邀請新銳饒舌歌手 RhymeSo合作，歌曲融合輕搖滾與饒舌元素，描寫兩人在錯誤的時間點相遇，以及無法被祝福的感情狀態。對於為何選擇用閩南語創作？葵剛分享：「我是高雄出生的小孩，小時候就會講閩南語了。加上寫這首歌時，我腦中一直浮現一個海港邊的黃昏畫面，也讓我想到了高雄，因此用講閩南語可能更有味道一點。」

此次專輯視覺特別邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡，裝幀設計則由曾獲葛萊美「最佳唱片包裝設計獎」的設計師于薇操刀，以高彩度色塊與類油畫筆觸，呈現「社會標籤」與「真實自我」之間的拉扯。登曼波在完整聆聽專輯後，希望葵剛能以「最不修飾的狀態」入鏡，於是希望葵剛能試著裸上身拍攝，把所有遮掩與防備暫時放下，回到最純粹的自己。

葵剛出身於高雄，此次以閩南語寫了新歌〈不對時〉。（圖／華納音樂提供）

葵剛過去曾以 TRASH「魁剛」的身份，在演唱會舞台上脫去上衣，他坦言自己和許多人一樣，也曾對外貌與身材感到焦慮；但隨著時間，他更希望用最真實的樣子面對自己，不必完美、不必符合誰的審美，也能被好好看見。

延伸閱讀

福原愛再婚「橫濱男」宣布懷孕！ 江宏傑經紀人：祝福

福原愛再婚懷孕衝日本網路熱搜！網籲她「為台灣的孩子想想」

福原愛原本沒想再婚！因「橫濱男」家人轉念 交往時間軸曝光