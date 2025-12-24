TRASH頤原老婆首獻聲！小倆口結婚1年吐幸福心境

頤原日前舉辦音樂分享會。華納音樂提供

林頤原日前舉辦首張全台語創作專輯《鼓仔燈》分享會，選在午後時分與歌迷近距離相聚。活動一開場，他以親自泡茶揭開序幕，將音樂、生活與人生故事融入一場充滿儀式感的私密聚會，分享專輯背後的創作靈感與生命經驗。

林頤原透露，長期以來泡茶是他沉澱心緒、進入創作狀態的重要方式，這次特別選擇以泡茶作為活動起點，希望帶領大家在平靜專注的氛圍中，走進《鼓仔燈》的世界。

頤原日前舉辦音樂分享會。華納音樂提供

活動中，林頤原逐一介紹專輯收錄的十首作品，創作靈感來自家鄉記憶、成長歷程與人生抉擇。他抱起吉他彈唱〈那天〉、〈鼓仔燈〉等歌曲，回憶大學畢業後曾對未來感到迷惘，直到接到阿夜邀請加入 TRASH 的一通電話，毅然辭去原本工作，全心投入樂團，至今已走過十二年音樂旅程。專輯同名曲〈鼓仔燈〉，正是源自他離鄉追夢時的徬徨與對「回家」意象的深刻情感。

專輯後段作品則記錄他面對低潮與自我轉折的心境，而收尾曲〈紅毯〉更成為一大亮點，邀請新婚太太獻聲合唱，象徵人生進入嶄新階段。林頤原表示，希望透過這首歌，傳遞「故事能有好結局」的信念。分享會尾聲，他也向一路支持的歌迷與團隊致謝，期盼未來能在更多場合，親自把《鼓仔燈》的歌曲唱給更多人聽，持續用音樂記錄人生的每一段風景。

