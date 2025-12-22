TRASH魁剛35歲生日爆「不受歡迎」內幕 裸身入鏡對抗容貌焦慮。

葵剛以「最不修飾的狀態」入鏡，對抗容貌焦慮。華納音樂提供

金曲樂團TRASH鼓手魁剛，以個人身分「葵剛」在35歲生日當天（12/23）正式發行第二張個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》。這張專輯對他而言別具意義，不僅是送給自己的生日禮物，更是以最赤裸的姿態直面內在情緒。葵剛坦言，這不是一張要讓人變好的專輯，而是寫給情緒低潮者的停靠站。他透露，自己最感到「不受歡迎」的時刻，莫過於被迫去理解他人，自己卻得不到理解的失落感，這種情緒甚至曾發生在與家人的溝通之中。

腦內馬戲團九大角色！葵剛台語新歌〈不對時〉致敬家鄉高雄

繼首張專輯《地獄的家》後，睽違兩年再度出擊。葵剛將新作品構思為一個「隱形馬戲團」，九首歌曲化身九個社會邊緣角色，唱出失落、憤怒與悲傷等不被大眾歡迎的狀態。

其中特別引人注目的是台語單曲〈不對時〉，葵剛找來饒舌歌手RhymeSo合作，描寫一段不被祝福的戀情。身為高雄小孩的他，直言在創作時腦中不斷浮現海港邊的黃昏畫面，因此決定用最有味道的母語書寫，展現出與以往硬核搖滾完全不同的溫柔與憂愁。

葵剛推出專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，專輯設計由曾獲葛萊美獎的設計師于薇操刀。華納音樂提供

裸上身拍視覺照！葛萊美獎設計師操刀，對抗容貌焦慮「不必完美」

為了呈現專輯核心的「真實自我」，葵剛特別邀請藝術攝影師登曼波掌鏡，並由曾獲葛萊美獎的設計師于薇操刀裝幀。在攝影師的建議下，葵剛挑戰裸上身入鏡，放下所有遮掩與防備。

他坦言自己也曾深陷外貌與身材的焦慮，但隨著歲月增長，他更希望能用最不修飾的狀態面對大眾。他強調，每個人都不必符合誰的審美，即便是不完美的自己，也應該被好好看見。這組視覺融合了高彩度色塊與類油畫筆觸，象徵著社會標籤與真實內心之間的拉扯。專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》於23日在各大數位平台全面上架，實體專輯也同步開放預購。



