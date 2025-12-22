TRASH鼓手單飛發片揭「不受歡迎」曾對外貌身材焦慮⋯大方脫了

TRASH鼓手葵剛推出個人創作專輯。（圖／華納音樂提供）

TRASH鼓手葵剛推出個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，23日於各大數位平台發行，實體專輯也同步開放預購，這天適逢他的35歲生日，是他送給自己與歌迷的生日禮物。

專輯共收錄九首歌，化身九個邊緣角色，唱出在生活中不敢示人的內在狀態，葵剛表示：「這不是一張要讓人變好的專輯，反而是一張寫給情緒低潮時聽的作品，希望讓孤獨和脆弱的人，能有個暫時停靠的角落。」他也分享「不受歡迎的人」意指各種不受人喜歡的狀態，同時提到自己在感到不被理解時，也會有「不受歡迎」的情緒襲來。

此次專輯視覺特別邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡，裝幀設計則由曾獲葛萊美最佳唱片包裝設計獎的設計師于薇操刀，以高彩度色塊與類油畫筆觸，呈現「社會標籤」與「真實自我」之間的拉扯。登曼波在完整聆聽專輯後，希望葵剛能以最不修飾的狀態入鏡，於是希望葵剛能試著裸上身拍攝，把所有遮掩與防備暫時放下，回到最純粹的自己。

其實葵剛過去也曾以 TRASH「魁剛」的身分，在演唱會舞台上脫去上衣，他坦言自己和許多人一樣，也曾對外貌與身材感到焦慮，但隨著時間，他更希望用最真實的樣子面對自己，不必完美、不必符合誰的審美，也能被好好看見。

葵剛以「最不修飾的狀態」入鏡。（圖／華納音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導