「TRASH」博文升格人父單飛 獨旅：陰錯陽差變寫真男星

「TRASH」博文近期宣布已婚並成為父親。華納音樂提供



「TRASH」博文日前無預警宣布升格繼阿夜之後的第2位「人父」，今（1╱23）更單飛推出首本聲景寫真輯《Play Bass Boy》記錄自己36歲的人生狀態，談起新身分，他開玩笑說：「一不小心就變成寫真男星了。」

提起寫真書的誕生，博文笑說起點頗為「陰錯陽差」，最初原本是計畫要「TRASH」4位成員一起記錄大家健身後的成果，「那時候阿夜跟頤原真的練得很好，沒想到實際執行時，大家開始接連投入演唱會，大家也各自有個人新專輯的製作」。最後只剩他站上鏡頭，卻也意外促成了個人企劃。

《Play Bass Boy》多在東京市區拍攝，博文以獨旅方式進行隨拍，「其實很不像在工作，比較像1個人亂走亂拍」。直到第3天清晨才短暫離開都市，前往鐮倉海邊取景，他笑說當天天空藍得有點不真實，早餐雖然簡單卻好吃到讓人心情很好，只是一下海才發現海水冷得超乎預期，他被凍到徹底清醒，也成為他此行最難忘的一幕。

談及是否也會跟進團員發行個人專輯？博文坦言：「身為搖滾樂團成員，過去其實也曾認真想過做自己的音樂，但從來沒想過，第1個和大家見面的個人作品，會是1本文字加影像的寫真集。」笑說這次的嘗試也重新思考創作的可能性，「原來表達自己，不一定只能透過音符，也可以用畫面、聲音，甚至是生活裡的一些片段來完成」。

除了事業動向，博文也分享升格人夫與人父的心情，他透露當得知即將成為爸爸，內心充滿震驚與喜悅，心境轉變相當巨大，「我發現開始會願意為了家庭，去做一些以前從沒想過的事」。

