「TRASH」葵剛單飛揭不快樂心聲 苦撐急凍妝：眼睛張不開

葵剛為〈魚肚白〉MV化上特殊「急凍妝」。華納音樂提供



葵剛從「TRASH」單飛推出新歌〈魚肚白〉，MV以冰冷雪白的視覺風格打造超現實「冰凍世界」，但實際狀況卻和畫面完全相反，當時的氣溫「又悶又熱」，畫「急凍妝」的他睫毛上、臉上都要放上用特殊材質做的「白雪」，並且完成一整天的拍攝，他直言：「眼睛根本張不開！整個過程不是在演寒冷，而是在『忍耐』——要忍住悶熱、忍住不適，也忍住眼睛的不舒服，讓表情看起來『什麼事都沒發生。」

為拍出冬天的寒冷感，讓葵剛吃盡苦頭，他透露：「我其實穿了將近5層衣服，整個人都悶出汗了，加上用來製造雪景效果的粉塵味道很重，近距離聞會有一種刺刺的感覺，拍到後面其實有點不舒服。」

〈魚肚白〉MV今晚8點在葵剛YouTube官方頻道首播。華納音樂提供

〈魚肚白〉靈感來自某天葵剛熬夜到天快亮的時候，那種還沒開始新的1天，卻已經意識到某些事情改變了的感覺，他分享寫這首歌並不是因為失戀或某個明確事件，而是在一段關係裡累積了太多說不出口的情緒，坦言這首歌來自一段讓他感到被消耗的關係，「有些時候你會很清楚彼此想要的東西不一樣，也知道自己其實不快樂，卻還是選擇不說，因為不想成為破壞關係的那個人」。

不過現在回頭看，葵剛笑說：「這種『被困住、動不了』的狀態，反而和〈魚肚白〉本身想表達的感覺很接近。」MV營造雪景，但他其實沒親眼看過真正的雪，但一直很喜歡「冷到不行的天氣」，前陣子的寒流讓他又愛又恨，至於什麼時候會去追雪，他也充滿期待的表示隨緣，希望未來有機會體驗在雪地中拍攝的感覺。

