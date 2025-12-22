「TRASH」葵剛裸身入鏡 35歲生日分裂9P
「TRASH」葵剛全新個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》今（12╱23）發行，適逢他35歲生日，也是他送給自己與歌迷的禮物，專輯視覺邀當代攝影藝術家登曼波掌鏡，登曼波希望他能以「最不修飾的狀態」入鏡，希望他能裸上身拍攝，把所有遮掩與防備暫時放下，回到最純粹的自己。其實他曾在演唱會上脫去上衣，坦言和許多人一樣也曾對外貌與身材感到焦慮；但隨著時間，他更希望用最真實的樣子面對自己，不必完美、不必符合誰的審美，也能被好好看見。
睽違2年推出第2張個人專輯，葵剛形容並非為了療癒，而是「想讓各種不被歡迎的情緒，都有一個被允許存在的空間」，是1張「陪伴系」的作品，「這不是1張要讓人變好的專輯，反而是1張寫給情緒低潮時聽的作品，希望讓孤獨和脆弱的人，能有個暫時停靠的角落」。
提到專輯名稱，葵剛表示：「『不受歡迎的人』其實是暗指那些不受歡迎的狀態，包括失落、憤怒、悲傷，這張專輯想要包容大家的這些情緒跟狀態。」概念來自他腦海中的「隱形馬戲團」，9首歌曲化身9個邊緣角色，唱出在生活中不敢示人的內在狀態。
〈不對時〉特別以台語書寫「不被祝福的戀人」，並邀新銳饒舌歌手RhymeSo合作，提到選擇用閩南語創作，葵剛說：「我是高雄出生的小孩，小時候就會講閩南語了。加上寫這首歌時，我腦中一直浮現一個海港邊的黃昏畫面，也讓我想到了高雄，因此用講閩南語可能更有味道一點。」
