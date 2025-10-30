Travis Japan松田元太獻聲《愉快動物餅》 台版超強卡司曝光
電影《愉快動物餅 大電影》將於11月7日在台灣上映，台日雙語配音版本同步登場，由最強配音陣容領銜，包括男團「Travis Japan」成員松田元太與新生代演員高石明里，台灣版則由資深聲優張立昂、張心藍與李英吉獻聲，共同打造甜蜜冒險。
這部電影靈感源自擁有47年歷史的日本「愉快動物餅」，動物角色組成偶像團體「愉快動物餅」，在故事中人氣爆棚卻遭遇危機。電影在日本上映後，票房已累積7億日圓，折合新台幣約1.4億元。近期更宣布與三麗鷗合作，推出大獅、小天馬與凱蒂貓等角色聯名周邊商品，消息一出即引發粉絲熱議。
電影的創作起源可追溯至五年前，製作人須藤孝太郎因看到貼滿愉快動物餅的宣傳車而萌生想法。他表示：「若將這些可愛動物製作成動畫，應該會很有趣，用3DCG技術或許能打造日本版的《玩具總動員》。」團隊從零開始開發故事，導演竹清力薦由知名演員兼編劇池田鐵洋撰寫劇本。
池田鐵洋在創作時強調角色「餅乾」身分的原則，他說：「愉快動物餅的角色都是餅乾化身，也是人類最好的朋友。」他將動物們塑造成偶像天團，並設定隊長大獅因走紅而有些自大，影響團員關係。他提到：「大獅外型可愛卻有大頭症，這種反差很有趣，故事便從此展開。」
電影中除了大獅、大象、長頸鹿等熟悉角色，還新增原創角色「小天馬」，以優雅歌聲成為亮點，並對大獅形成威脅。大獅由「Travis Japan」成員松田元太配音，小天馬則由新生代演員高石明里獻聲。松田在宣傳時稱讚高石：「她的歌聲強到讓人嫉妒，我平常又唱又跳，但她的實力真的太厲害了！」高石也回應：「聽著松田的聲音錄音，我感到焦慮，但也因此順利完成配音。」
台灣配音版由資深聲優張立昂擔綱大獅角色，賦予其英雄魅力，小天馬與大象則分別由張心藍與李英吉配音，增添在地特色。聲優們表示，童年對「愉快動物餅」的回憶讓他們倍感親切，希望透過聲音傳遞溫暖與童趣。電影主題曲〈Would You Like One?〉由Travis Japan演唱，目前已在台發行。
延伸閱讀
粿粿婚內出軌遭全網性羞辱 周品均逆風：能不能就事論事？
打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證
捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」
其他人也在看
日本專屬的《玩具總動員》？47年歷史日本國民餅乾發想組天團
電影《愉快動物餅 大電影》從擁有47年歷史的日本國民餅乾做發想「愉快動物餅」做發想，超萌的動物們組成偶像團體「愉快動物餅」，於「甜品王國」中人氣爆棚，卻面臨前所未有的危機。電影在日本上映後狂掃7億日圓票房（約新台幣1.4億元），更宣布與三麗鷗合作推出大獅、小天馬與凱蒂貓、大耳狗、丹尼爾等角色聯名周邊自由時報 ・ 1 天前
高石明里配音獻歌喉！《愉快動物餅》在日上映破億
《愉快動物餅 大電影》從擁有47年歷史的日本國民餅乾做發想「愉快動物餅」做發想，在日本上映後，票房吸金7億日圓（新台幣約1.4億元），最近更宣布與三麗鷗合作，大獅、小天馬、大象等合體凱蒂貓、大耳狗、丹尼爾等超萌角色，推出各式周邊商品，消息一曝光便引發粉絲熱烈討論...CTWANT ・ 1 天前
「avantgardey」跳到一半吃蚵仔麵線 揪「HUR+」比舞
日本大阪女子舞蹈團體「avantgardey」前天（10╱28）起一連4天在Zepp New Taipei舉辦亞洲巡演，她們以中文熱情問候：「大家好！我們是avantgardey！請多多指教喔！」還用中文喊出：「一起嗨吧！」另外也邀女團「HUR+」擔任壓軸嘉賓合跳〈OKP Cipher〉，「avantgardey」笑說：「我們一直有關注HUR+的表演，聽說她們是『超強女團』，今天一看果然名不虛傳。」「HUR+」也表示很榮幸。太報 ・ 1 天前
日本舞團「avantgardey」再來台 向謝金燕.蔡依林致敬
台北市 / 綜合報導 日本妹妹頭人氣舞團「avantgardey」，時隔一年再度來台。這次特別為台灣的觀眾設計限定組曲，重新演繹謝金燕〈姐姐〉、蔡依林〈看我七十二變〉、伍佰〈妳是我的花朵〉等經典歌曲，而為了展現對台灣文化的喜愛，他們把「蚵仔麵線」搬上舞台。日本女團avantgardey「姐姐」說：「姐姐，Dancing，Par趴趴趴趴趴，管他跳歪七扭八，我就是，殺殺殺殺殺，唯舞獨尊的A咖。」頂著招牌妹妹頭，跳的是謝金燕的經典成名作〈姐姐〉。日本人氣舞團「avantgardey」，以誇張的臉部表情和整齊劃一的舞步風靡全球，日本女團avantgardey「看我七十二變」說：「美麗極限，愛漂亮沒有終點，追求完美的境界，人不愛美，天誅地滅，別氣餒，舊觀念拋到一邊，現在就開始改變，麻雀也能飛上青天。」向歌后致意。當然也少不了蔡依林的〈看我七十二變〉，這次時隔一年多，來到台灣舉辦亞洲巡演，還特別設計台北站的「限定組曲」，日本女團avantgardey「妳是我的花朵」說：「喔～妳是我的花朵，我要擁有妳，插在我心窩，喔～妳是我的花朵，我要保護妳，一路都暢通。」伍佰老師的歌曲也難不倒她們，不只這樣，他們還把台灣經典小吃搬上檯面，舞者俏皮地吃起蚵仔麵線，不時表現出被燙到的表情，幽默又充滿魔性的表演，引爆全場笑聲與掌聲。而另一波高潮，就是表演嘉賓橋段，台灣女團HUR+「Baddie」說：「If you wanna be a Baddie，Yeh freakin like a Baddie，Gotta bring it like Baddie，Bad bad baddie，I said that。」台灣人氣女團HUR+，受邀一起合體尬舞，讓兩組女團的好默契，顯露無遺，最後avantgardey也帶來新歌首演，整場表演熱力四射，也讓台灣粉絲，再次感受人氣妹妹頭舞團的魅力。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
秋冬最火配件是它？《膽大黨》× KlassiC.聯名眼鏡、放膽搞怪，OWNDAYS一站購足超貼心
KlassiC.攜日本爆紅動漫《膽大黨》放膽搞怪、聯名眼鏡強勢登場 KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，打造一場「快感、瘋狂、搞怪」的跨次元盛宴。將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合，讓日常戴鏡也能像進入冒險舞台，全面引爆次元快感！《膽大...styletc ・ 1 天前
LINE TODAY電影聲量榜排名出爐 恐怖片《泥娃娃》奪冠！《96分鐘》連續第8周霸榜
LINE TODAY 電影聲量榜本周TOP 10最新排名依序為： 《泥娃娃》、《捍衛天使》、《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》、《創：戰神》、《吊鬼祭》、《國寶》、《96分鐘》、《國寶風暴》、《ONE IN A MILL10N》、《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座...CTWANT ・ 1 天前
Avantgardey來台演出 (圖)
日本女子舞團Avantgardey來台，28日起一連4天在Zepp New Taipei演出，帶來經典動漫組曲。中央社 ・ 1 天前
「蜜雪薇琪」蜜雪現身 參與運動競技節目挑戰自己
（中央社記者洪素津台北30日電）昔日偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」參與健身運動競技節目「最強的身體」，近來鮮少在螢光幕前現身的她決定參賽挑戰自己，稱最大的敵人是自己，期待攜手隊友完成挑戰。中央社 ・ 1 天前
陳孟賢變「惡女公車萍」 逼許效舜黃豪平下跪求饒
「全球巨星」陳孟賢連續兩週參加浩子（謝炘昊）與 Sandy 吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》第二季，他在31日播出的內容裡變身為八點檔經典惡女角色「公車萍」，犀利的眼神，讓許效舜、黃豪平慌張到站也不是、坐也不是，甚至緊張到下跪求饒。中時新聞網 ・ 1 天前
「蜜雪薇琪」的她復出出征《最強的身體》 60歲男星只求平安完賽
昔日女團「蜜雪薇琪」成員蜜雪與60歲演員蘇炳憲各自率隊出征《最強的身體》，鮮少在螢光幕前出現的她狀態驚人，她表示運動真的會讓人變開心，精神跟身體機能也改善很多，還強調這次最大的敵人是自己，期盼能與隊友攜手完成挑戰。太報 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 23 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前