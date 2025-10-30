Travis Japan松田元太獻聲《愉快動物餅》 台版超強卡司曝光

電影《愉快動物餅 大電影》將於11月7日在台灣上映，台日雙語配音版本同步登場，由最強配音陣容領銜，包括男團「Travis Japan」成員松田元太與新生代演員高石明里，台灣版則由資深聲優張立昂、張心藍與李英吉獻聲，共同打造甜蜜冒險。

高石明里（左起）、Travis Japan松田元太與水上恒司為電影配音。（翻攝自X/@tabekko_movie）

這部電影靈感源自擁有47年歷史的日本「愉快動物餅」，動物角色組成偶像團體「愉快動物餅」，在故事中人氣爆棚卻遭遇危機。電影在日本上映後，票房已累積7億日圓，折合新台幣約1.4億元。近期更宣布與三麗鷗合作，推出大獅、小天馬與凱蒂貓等角色聯名周邊商品，消息一出即引發粉絲熱議。

電影的創作起源可追溯至五年前，製作人須藤孝太郎因看到貼滿愉快動物餅的宣傳車而萌生想法。他表示：「若將這些可愛動物製作成動畫，應該會很有趣，用3DCG技術或許能打造日本版的《玩具總動員》。」團隊從零開始開發故事，導演竹清力薦由知名演員兼編劇池田鐵洋撰寫劇本。

池田鐵洋在創作時強調角色「餅乾」身分的原則，他說：「愉快動物餅的角色都是餅乾化身，也是人類最好的朋友。」他將動物們塑造成偶像天團，並設定隊長大獅因走紅而有些自大，影響團員關係。他提到：「大獅外型可愛卻有大頭症，這種反差很有趣，故事便從此展開。」

《愉快動物餅 大電影》日語配音陣容堅強。（翻攝自X/@tabekko_movie）

電影中除了大獅、大象、長頸鹿等熟悉角色，還新增原創角色「小天馬」，以優雅歌聲成為亮點，並對大獅形成威脅。大獅由「Travis Japan」成員松田元太配音，小天馬則由新生代演員高石明里獻聲。松田在宣傳時稱讚高石：「她的歌聲強到讓人嫉妒，我平常又唱又跳，但她的實力真的太厲害了！」高石也回應：「聽著松田的聲音錄音，我感到焦慮，但也因此順利完成配音。」

電影《愉快動物餅 大電影》將於11月7日在台灣上映 。（圖／馬棋朵提供）

台灣配音版由資深聲優張立昂擔綱大獅角色，賦予其英雄魅力，小天馬與大象則分別由張心藍與李英吉配音，增添在地特色。聲優們表示，童年對「愉快動物餅」的回憶讓他們倍感親切，希望透過聲音傳遞溫暖與童趣。電影主題曲〈Would You Like One?〉由Travis Japan演唱，目前已在台發行。

