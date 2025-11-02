TREASURE演唱會明年3/28林口開唱！時間地點、售票時間、票價座位、福利套票一次看

被稱為「全台最大黃牛」夫妻檔的劉旻岳、張依萍因販售藝人周杰倫演唱會黃牛票被逮，2月間被起訴，不料案件還在審理中，2人又非法搶購韓國歌手GD權志龍的演唱會門票。檢警依違反《文創法》及偽造文書等罪嫌將劉、張及助理林韋德3人送辦，劉男訊後遭聲押禁見，張女及林男分別以15萬元和5萬元交保。台北地院今（1）日開羈押庭，裁定劉男羈押禁見。

中天新聞網 ・ 21 小時前