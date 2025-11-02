TREASURE演唱會明年3/28林口開唱！時間地點、售票時間、票價座位、福利套票一次看
韓國人氣男團TREASURE將於2026年3月28日在林口體育館開唱，帶來全新巡演《2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI》。演唱會門票分四階段販售，10/21至10/24官方會員優先登記，10/29官方會員優先購票；10/30萬事達卡友優先購、10/31 Live Nation Taiwan會員預售、11/1 拓元售票系統正式開賣。TREASURE於2020年透過生存實境節目《YG寶石盒》出道，今年初他們發行第三張迷你專輯《PLEASURE》，如今再度宣布回到林口體育館開唱，勢必再度掀起粉絲搶票熱潮！TREASURE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。
TREASURE演唱會｜時間地點
演出日期：2026/03/28（六）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
TREASURE演唱會｜售票時間
【TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先購】
登記時間：2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59
登記平台：Weverse
售票時間：2025/10/29（三）11:00～23:59
售票平台：拓元售票系統
小提醒：請務必在指定時間區間內完成Weverse登記，才有資格參與TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) PRESALE優先購票。
【星展萬事達卡友優先購】
售票時間：2025/10/30（四）11:00～23:59
售票平台：拓元售票系統
小提醒：限使用星展萬事達卡信用卡或簽帳金融卡付款。詳情請見 priceless.com/DBS-TW。
【Live Nation Taiwan會員預售】
售票時間：2025/10/31（五）11:00～23:59
售票平台：拓元售票系統
小提醒：請事先註冊Live Nation Taiwan會員並完成登入，可節省購票時間。預售流程詳見 https://bit.ly/LNTPRESALE。
【全面啟售】
售票時間：2025/11/01（六）11:00
售票平台：拓元售票系統
小提醒：同時開放台灣大哥大與MyVideo會員購票專區（2025/11/01 11:00～2025/11/04 11:00），序號請洽客服App或會員中心。
TREASURE演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$7,800（VVIP）／$6,800（VIP）／$5,800／$4,800／$3,800／$2,800
座位圖：
TREASURE演唱會｜粉絲福利
購買VVIP（$7,800）與VIP（$6,800）者可獲得限量福利套組。
VVIP（$7,800）：SEND-OFF、SOUNDCHECK PARTY、專屬VIP掛牌與掛繩、明信片組。
VIP（$6,800）：SOUNDCHECK PARTY、專屬VIP掛牌及掛繩、明信片組。
TREASURE演唱會｜必聽歌單
《YELLOW》
《PARADISE》
《EVERYTHING》
《직진 (JIKJIN)》
《BOY》
《사랑해 (I LOVE YOU)》
《HELLO》
（影片來源：TREASURE (트레저) YouTube，如遭移除敬請見諒）
