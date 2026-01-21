MY TREAT情人節提案 PORTER INTERNATIONAL大推趨勢新色輕霧藍

記者李鴻典／台北報導

PORTER INTERNATIONAL於2026年以輕霧感與柔和藍色調揭開情人節序幕，並以My Treat為情感主題，從甜點的色彩層次汲取靈感，為經典PUFF與MORI系列注入全新色彩，詮釋情人節送禮的心意。PUFF與MORI系列在收納設計與材質上展現溫潤平衡的美感，採用再生帆布與環保PU永續材質，將節日送禮的心意結合設計美學與環保意識。

迎接2026年情人節，PORTER INTERNATIONAL推出以柔和而清甜的輕霧藍PUFF與MORI系列新色，將節日款待化為長久珍藏的情感。（圖／品牌業者提供）

PUFF系列以立體縫製口袋結構勾勒柔和輪廓，透過多層次收納設計平衡造型，營造溫暖而放鬆的日常風格。系列除推出輕霧藍新色外，亦提供多款豐富配色，為女性長期熱銷的人氣系列。

PUFF輕霧藍新色。（圖／品牌業者提供）

MORI系列以典雅復古設計為核心，結合金屬識別與精緻五金細節，形塑內斂卻富有亮點的經典風格。多款配件搭配多元色系，在柔和與活潑之間取得恰到好處的平衡，不分性別皆能自然融入日常穿搭。

MORI雙折零錢短夾輕霧藍新色。（圖／品牌業者提供）

PUFF及MORI系列全新配色於2026年1月21日於PORTER INTERNATIONAL官網開放預購，並於2026年2月5日正式上市販售。

PUFF輕霧藍新色。（圖／品牌業者提供）

象徵萬馬奔騰的火馬年即將到來， 奢華品牌 Canada Goose攜手洛杉磯當代藝術家Matt McCormick 打造馬年膠囊系列，游走於設計與寓意之間、將冒險精神轉化為藝術感的造型語言，同時結合「胭脂紅色系」單品，象徵新一年行動力與能量的展開。馬年膠囊系列自即日起，於新光三越A9一樓 Canada Goose專門店正式開賣。

Canada Goose馬年膠囊系列Vantage短T-Shirt。（圖／品牌業者提供）

系列包括男款Rove Crew長袖 T-Shirt ，採用有機棉毛巾布精製而成，觸感細膩沉穩、表面平滑雅致，雙線縫製保持俐落版型；搭配細膩手繪筆觸描繪馬匹的動態，一匹佇立、一匹躍起，形成流動的視覺節奏。「WALK WITH ME」標語點題，傳遞並肩前行、探索未知的精神，讓單品在簡約之中蘊含藝術故事性。男款 Vantage 短 T-Shirt 與女款 Roam 短 T-Shirt，選用中磅數有機棉針織布料，兼具紮實結構與細緻柔滑的親膚觸感。簡約俐落的剪裁，勾勒出自然優雅與當代時尚並存的輪廓。圖騰以細膩素描筆觸描繪馬匹行進於荒野之中，一前一後的構圖展現節奏與默契，寓意在歲序更迭之際、以穩健步伐開啟嶄新一年的前行力量；配色推出米白色、及象徵新春祝福的胭脂紅色，為年節穿搭注入從容而有力的風格態度。

Canada Goose馬年膠囊系列，Rove Crew長袖T-Shirt展現Matt McCormick細膩手繪筆觸。（圖／品牌業者提供）

卓越的力量，總是彼此吸引。Levi’s® 與 Jordan Brand 持續深化創意合作，推出全新顛覆性聯名系列，致敬深植於藝術家、運動員、社運人士、音樂家、滑板好手及夢想家所擁抱的共同文化語言。使卓越從不只存在於聚光燈下，而是早已融入兩大品牌的本質之中。

Levi’s®與Jordan Brand打造全新聯名！將丹寧工藝與運動態度織入日常。（圖／品牌業者提供）

隨著農曆春節腳步近了，「除舊佈新」是台灣家庭迎接新年的重要儀式。首先，透過更換高頻率使用的家居設備，更能為生活注入嶄新動能，居家產業品牌特力屋依據近期顧客詢問度前三名「衛浴設備、玄關收納及居家照明」，精選「特力屋Smart Wash光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶座、BRAVAT伊萊龍頭組、質感美型三門鞋櫃及可調光調色LED吸頂燈」等核心商品，助攻消費者在年前輕鬆完成居家換新。

特力屋公開掃除心法與三大神級好物。（圖／品牌業者提供）

為家中設備重點佈新後，接著就是「除舊」，特力屋公開「年前掃除心法」懶人包，針對現代人掃除痛點，提供「先後及空間順序指南」與「電動工具、日常清潔、長效鍍膜」三類神級好物推薦。特力屋將於1月23日起至2月2日展開限時加碼，實體門市全館消費滿3,000元送300元電子折價券，居家裝修中心更享滿3,000元現折300元優惠；線上購物則祭出專屬折扣碼【2026horse】，助攻民眾省時、省力、更省荷包，輕鬆完成居家除舊佈新。

此外，特力屋全台共 63 間門市即日起同步上線 Uber Eats App，範圍遍及台灣本島（不含內湖與新竹店）及離島金門、澎湖地區，上線商品超過 3,800 項，同時推出破千項優惠商品，品類橫跨 20 大類別，包括居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾，到園藝收納及各式生活用品等，不論是裝潢修繕的工具或是臨時的生活用品採買需求，都能隨時隨地透過 Uber Eats App 點購、即時補貨。

「特力屋」即日起上線 Uber Eats App。（圖／品牌業者提供）

新的一年，開運從家開始，先從簡單的佈置，就能為日常帶來不一樣的改變！IKEA 分享新春三招「有感生活術」，從社群討論度高的亮點色彩小物，為空間注入明亮有神的氛圍；透過順手好收的收納安排，把雜物收好收滿，生活更有序，做起事來也更順；再搭配柔和燈光與音樂相伴，營造放鬆安定的居家感受，讓家成為住得舒心又能迎來好運的理想空間，也為新一年累積好氣場與好人緣。

GRIMSARBO邊桌。（圖／品牌業者提供）

此外，IKEA「新年雙享禮」最後倒數！即日起至2/4，宜家卡卡友獨享家具家飾單筆滿3,000元即可得200元商品抵用券，滿5,000元得500元商品抵用券，最高可享3,200元商品抵用券

迎接 2026 丙午馬年與浪漫西洋情人節，保溫瓶品牌 Stanley 推出兩大年度限定系列，將「新春開運」與「甜美儀式感」完美結合。2026 馬年限定「New Year Collection」： 以「奔騰」為設計意象，將駿馬的靈動力融入開運色系，是 2026 年最具品味的生肖限定賀禮。

2026馬年限定「New Year Collection」。（圖／品牌業者提供）

2026 情人節「Love 序曲系列」： 以愛情的序章為設計概念，將熱戀、甜蜜與浪漫 三種情感化為三款主題杯型。

2026情人節「Love序曲系列」。（圖／品牌業者提供）

