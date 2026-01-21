MY TREAT情人節提案 PORTER INTERNATIONAL大推趨勢新色輕霧藍
記者李鴻典／台北報導
PORTER INTERNATIONAL於2026年以輕霧感與柔和藍色調揭開情人節序幕，並以My Treat為情感主題，從甜點的色彩層次汲取靈感，為經典PUFF與MORI系列注入全新色彩，詮釋情人節送禮的心意。PUFF與MORI系列在收納設計與材質上展現溫潤平衡的美感，採用再生帆布與環保PU永續材質，將節日送禮的心意結合設計美學與環保意識。
PUFF系列以立體縫製口袋結構勾勒柔和輪廓，透過多層次收納設計平衡造型，營造溫暖而放鬆的日常風格。系列除推出輕霧藍新色外，亦提供多款豐富配色，為女性長期熱銷的人氣系列。
MORI系列以典雅復古設計為核心，結合金屬識別與精緻五金細節，形塑內斂卻富有亮點的經典風格。多款配件搭配多元色系，在柔和與活潑之間取得恰到好處的平衡，不分性別皆能自然融入日常穿搭。
PUFF及MORI系列全新配色於2026年1月21日於PORTER INTERNATIONAL官網開放預購，並於2026年2月5日正式上市販售。
象徵萬馬奔騰的火馬年即將到來， 奢華品牌 Canada Goose攜手洛杉磯當代藝術家Matt McCormick 打造馬年膠囊系列，游走於設計與寓意之間、將冒險精神轉化為藝術感的造型語言，同時結合「胭脂紅色系」單品，象徵新一年行動力與能量的展開。馬年膠囊系列自即日起，於新光三越A9一樓 Canada Goose專門店正式開賣。
系列包括男款Rove Crew長袖 T-Shirt ，採用有機棉毛巾布精製而成，觸感細膩沉穩、表面平滑雅致，雙線縫製保持俐落版型；搭配細膩手繪筆觸描繪馬匹的動態，一匹佇立、一匹躍起，形成流動的視覺節奏。「WALK WITH ME」標語點題，傳遞並肩前行、探索未知的精神，讓單品在簡約之中蘊含藝術故事性。男款 Vantage 短 T-Shirt 與女款 Roam 短 T-Shirt，選用中磅數有機棉針織布料，兼具紮實結構與細緻柔滑的親膚觸感。簡約俐落的剪裁，勾勒出自然優雅與當代時尚並存的輪廓。圖騰以細膩素描筆觸描繪馬匹行進於荒野之中，一前一後的構圖展現節奏與默契，寓意在歲序更迭之際、以穩健步伐開啟嶄新一年的前行力量；配色推出米白色、及象徵新春祝福的胭脂紅色，為年節穿搭注入從容而有力的風格態度。
卓越的力量，總是彼此吸引。Levi’s® 與 Jordan Brand 持續深化創意合作，推出全新顛覆性聯名系列，致敬深植於藝術家、運動員、社運人士、音樂家、滑板好手及夢想家所擁抱的共同文化語言。使卓越從不只存在於聚光燈下，而是早已融入兩大品牌的本質之中。
隨著農曆春節腳步近了，「除舊佈新」是台灣家庭迎接新年的重要儀式。首先，透過更換高頻率使用的家居設備，更能為生活注入嶄新動能，居家產業品牌特力屋依據近期顧客詢問度前三名「衛浴設備、玄關收納及居家照明」，精選「特力屋Smart Wash光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶座、BRAVAT伊萊龍頭組、質感美型三門鞋櫃及可調光調色LED吸頂燈」等核心商品，助攻消費者在年前輕鬆完成居家換新。
為家中設備重點佈新後，接著就是「除舊」，特力屋公開「年前掃除心法」懶人包，針對現代人掃除痛點，提供「先後及空間順序指南」與「電動工具、日常清潔、長效鍍膜」三類神級好物推薦。特力屋將於1月23日起至2月2日展開限時加碼，實體門市全館消費滿3,000元送300元電子折價券，居家裝修中心更享滿3,000元現折300元優惠；線上購物則祭出專屬折扣碼【2026horse】，助攻民眾省時、省力、更省荷包，輕鬆完成居家除舊佈新。
此外，特力屋全台共 63 間門市即日起同步上線 Uber Eats App，範圍遍及台灣本島（不含內湖與新竹店）及離島金門、澎湖地區，上線商品超過 3,800 項，同時推出破千項優惠商品，品類橫跨 20 大類別，包括居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾，到園藝收納及各式生活用品等，不論是裝潢修繕的工具或是臨時的生活用品採買需求，都能隨時隨地透過 Uber Eats App 點購、即時補貨。
新的一年，開運從家開始，先從簡單的佈置，就能為日常帶來不一樣的改變！IKEA 分享新春三招「有感生活術」，從社群討論度高的亮點色彩小物，為空間注入明亮有神的氛圍；透過順手好收的收納安排，把雜物收好收滿，生活更有序，做起事來也更順；再搭配柔和燈光與音樂相伴，營造放鬆安定的居家感受，讓家成為住得舒心又能迎來好運的理想空間，也為新一年累積好氣場與好人緣。
此外，IKEA「新年雙享禮」最後倒數！即日起至2/4，宜家卡卡友獨享家具家飾單筆滿3,000元即可得200元商品抵用券，滿5,000元得500元商品抵用券，最高可享3,200元商品抵用券
迎接 2026 丙午馬年與浪漫西洋情人節，保溫瓶品牌 Stanley 推出兩大年度限定系列，將「新春開運」與「甜美儀式感」完美結合。2026 馬年限定「New Year Collection」： 以「奔騰」為設計意象，將駿馬的靈動力融入開運色系，是 2026 年最具品味的生肖限定賀禮。
2026 情人節「Love 序曲系列」： 以愛情的序章為設計概念，將熱戀、甜蜜與浪漫 三種情感化為三款主題杯型。
更多三立新聞網報導
買SHARP這手機送燒烤微波爐 傑昇通信舊行動電源變現、免費領整串衛生紙
AI感應互動 三商家購打造智慧零售體驗店2.0
SUPER JUNIOR 20週年特展台灣站門票明開賣 展覽亮點首公開
川普一張「AI插旗圖」 嚇趴全球股市
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 187
真人版蜘蛛人徒手攀登台北101倒數！賈永婕懇求3件事
傳奇性的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）本周六(1/24)上午9時將挑戰徒手攀爬台北101，近日不少網友都分享直擊他這幾天都在掛繩練習，尋找最佳路線，照片看來驚人，有如真人版蜘蛛人。而今(21日)台北101董事長賈永婕再度開腔，她明白大家都很期待這次的活動，但懇求大家3件事，好讓艾力克斯霍諾德的攀岩活動能順利舉行。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 8
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 20
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 9 小時前 ・ 2
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 331
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 221
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 39
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 10
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 75
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 44
2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗 專家點出「2種可能」
即時中心／温芸萱報導日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。民視 ・ 7 小時前 ・ 6
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 分鐘前 ・ 35
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 155
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 31
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 35
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100