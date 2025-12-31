TrendForce: 品牌面板廠垂直整合 Micro/Mini LED產業趨勢深化

品牌面板廠垂直整合 Micro/Mini LED產業趨勢深化。資料照



TCL CSOT(TCL華星)近日成功競得兆元光電80%股權和相關債權，TrendForce表示，此次收購標誌著TCL CSOT正式進入LED晶片領域，完成從上游晶片到下游Mini LED顯示應用的供應鏈布局。自2018年以來，Samsung、AUO、Hisense、BOE、Innolux和HKC等多家品牌、面板廠已陸續推動類似併購或投資案，深化產業垂直整合趨勢。

TrendForce預估，2025年全球LED晶片對外銷售市場總產值為28.41億美元，兆元光電排名第九，LED晶片業務營收主要來自照明、背光和Mini LED顯示屏應用。

TrendForce分析，品牌與面板廠商在LED晶片產業推進垂直整合，顯著降低產品應用與晶片供應間的協同成本。通過規模化生產與技術協同，有望加速Micro/Mini LED技術在顯示、非顯示市場的發展，進而驅動LED晶片市場產值持續增長。

此次TCL CSOT以4.9億元人民幣(7,000萬美元)收購兆元光電，併購案凸顯品牌、面板廠在上游LED晶片領域的整合趨勢，過去Samsung投資PlayNitride後，推出Micro LED TV產品；AUO分別投資Ennostar、PlayNitride，已量產Micro LED手錶和Micro LED車載溝通顯示屏。Hisense選擇入股乾照，隨後推出RGB Mini LED背光技術的電視。

